گیچەڵیگ میکانیکی دەێد MSC کەپ دۊای دەرچگنی لە ئوم قەسر (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز - بەسرە
کەشتی "MSC" کە لە دوبەیەوە هاتگە، ئمڕوو دووشەممە، تویش گیچەڵ میکانیکی بوی لە خۆر عەبدوڵڵا دۊای دەرچگنی لە بەندەر ئوم قەسر باکووری، دۊای تەواوکردن بارکردن 96 کۆنتەینەر کە تەرخان کریانە ئەرا هەناردەکردن.
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گیچەڵەگە لە ئەنجام فشاریگ شاریای لەناو ژوور هاوسەنگی 9 بلەنس 10 دروس بویە، کە بویە هووکار رۊداین تەقینەوەیگ هونەری لەناو کەشتییەگە دۊای دەرچگنی لە بەندەرەگە، دووپاتیش کرد کە رویداوەگە لە هووکار پەککەفتنیگ میکانیکی بویە و هیچ نیشانەیگ نییە لەب بۊن هەر مدوویگ ترەک لەپشتیەو.
دیاری کرد کە لایەنە تایبەتمەنەیل دەس کردنە دۊاچگن رویداوەگە و زانین هووکارەیلی.
کەشتییە گەپەگەی "MSC"، لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، رەسیە بەندەرەیل ئوم قەسر دۊای دیارنەوینیگ کە زیاتر لە سێ مانگ کیشا لە دەرەنجام جەنگ و بەسیان گەروو هورمز.
کۆمپانیای MSC (Mediterranean Shipping Company) وە یەکیگ لە گەورەترین کۆمپانیايەيل بارهەڵگردن دەریایی لە جیهان دانریەێد، و خاوەن کەشتیگەلیگە کە نزیکەی هەزار کەشتی کۆنتەینەر گرێدە خوەی، و تووڕیگ بارهەڵگر و لۆجستی فراوان وەڕیەو بەێد کە سەدان بەندەر لە زیاتر لە 150 دەوڵەت گرێدە خوەی.