‏کۆمپانیایگ کۆری ئامادەکاری خوەی نیشاندا لە دابینکردن دوو فرۆکەی ئاگرکپەوکردن و رزگارکردن ئەرا هەر پارێزگایگ عراقی

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏کۆمپانیای فرۆکەوانی کۆری، ئمڕوو شەممە، ئامادەیی خوەی نیشاندا ئەرا دابینکردن تەواو دوو فرۆکە ئەرا هەر پارێزگایگ عراقی ئەرا وەکارهاوردنی لە ئۆپراسیۆنەیل کپەوکردن و رزگارکردن، یەیش لەناوەین دیار شاندیگ کۆمپانیاگە و وەزیر ناوخوەی عەبدولئەمیر شمەری لە بەغدای پایتەخت هات.

‏وەزارەتەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، وەزیر چەویکەفت وە شاندیگ لە کۆمپانیای کۆری کە لە گوزەشتە دوو فرۆکە دابوی وە وەرگیری شارستانی، وە ئامادەبوین وەڕێوەبەر پلاندانان و وەڕێوەبەر فرۆکەوانی ناوخوەی.

‏وەپای بەیاننامەگە، وەزیر وەرد سەرۆک کۆمپانیاگە گفتوگوکرد لەبان ئەوزەڵداین هاوکاری لە مژار فرۆکەیل، و دابینکردن بڕیگ فرۆکە ئەرا وەکارهاوردن کپەوکردن ئاگر و رزگارکردن کە وە جویریگ بەش هەر پارێزگایگ دوو فرۆکە بوود.

‏لەلای خوەیشەو، شاندە کۆریەگە ئامادەبوین تەواوخوەی نیشاندا لەی مژارە، وەپای بەیاننامەگە.

