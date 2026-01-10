کۆمپانیایگ کۆری ئامادەکاری خوەی نیشاندا لە دابینکردن دوو فرۆکەی ئاگرکپەوکردن و رزگارکردن ئەرا هەر پارێزگایگ عراقی
شەفەق نیوز ـ بەغدا
کۆمپانیای فرۆکەوانی کۆری، ئمڕوو شەممە، ئامادەیی خوەی نیشاندا ئەرا دابینکردن تەواو دوو فرۆکە ئەرا هەر پارێزگایگ عراقی ئەرا وەکارهاوردنی لە ئۆپراسیۆنەیل کپەوکردن و رزگارکردن، یەیش لەناوەین دیار شاندیگ کۆمپانیاگە و وەزیر ناوخوەی عەبدولئەمیر شمەری لە بەغدای پایتەخت هات.
وەزارەتەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، وەزیر چەویکەفت وە شاندیگ لە کۆمپانیای کۆری کە لە گوزەشتە دوو فرۆکە دابوی وە وەرگیری شارستانی، وە ئامادەبوین وەڕێوەبەر پلاندانان و وەڕێوەبەر فرۆکەوانی ناوخوەی.
وەپای بەیاننامەگە، وەزیر وەرد سەرۆک کۆمپانیاگە گفتوگوکرد لەبان ئەوزەڵداین هاوکاری لە مژار فرۆکەیل، و دابینکردن بڕیگ فرۆکە ئەرا وەکارهاوردن کپەوکردن ئاگر و رزگارکردن کە وە جویریگ بەش هەر پارێزگایگ دوو فرۆکە بوود.
لەلای خوەیشەو، شاندە کۆریەگە ئامادەبوین تەواوخوەی نیشاندا لەی مژارە، وەپای بەیاننامەگە.