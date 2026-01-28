"کەمی کاش" خەرجکردن مووچەی فرەی فەرمانبەرەیل عراق خەێدە دیر

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرا کرد کە فرەی وەزارەتەیل و دەزگایەیل دەوڵەت تا ئیسە مووچەی فەرمانبەرەیلیان نەگردنە، لەوەر کەمی پویل کاش.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەرچەن وەزارەت دارایی داوا لە وەزارەتەیل کرد تا خشتەی مووچەی فەرمانبەرەیل وەپی بیەن، و وەگەرد تەواوبوین ئی مانگەر فرە لە وەزارەتەیل مووچەی فەرمانبەرەیلیان نەگردنە.

دیاری کرد کە نویەنەرەیل وەزارەتەیل پەیوەندی وەرد وەزارەت دارایی کردن ئەرا تەواوکردن ریکارەیل، وەلێ مووچەیل وەشیوەی تەواویگ سپۆنسەر نەکریانە، کە بویە مدوو دیرکەفتن خەرج مووچەیل.

سەرچەوەگە وتیش: لەناو مدووەیل دیرکەفتن کەمی پویلە لەناو بانکەیل، بیجگە سەختی لە دابینکردن کاش، کە وەبەدی شکیاسەو وەبان رێککەفتن خەرج مووچەیل.

تا رووژ 28 مانگ مووچەی فەرمانبەرەیل خەرج نەکریا، هەرچەن هەمیشە لە ناوین 20 تا 25 مانگ خەرج کریەێد، کە نیگەرانی و بیزازی لەناو فەرمانبەرەیل دروس کرد.