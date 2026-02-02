"کەمیی کاش" بەشەوکردن مووچەی خانەنشینەیل لە بانک رافیدەین و رەشید دویاخەێد

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرای کرد، هەردوگ بانک حکومەتی "رافیدەین و رەشید" تا ئیرنگە مووچەی خانەنشینەیل خەرج نەکردیە، وە مدوو کەمی نەختینەی دارایی، بیجگە لەوەگ بڕیاربوی دویەکە مووچەیلیان بەشەوبکرێد.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، قەیران دارایی ئیرنگە بویەسە مدوو دویاخسن مەرەقەزکردن مووچە، دیاریکرد لایەنەیل پەیوەنیدار چەوەڕێ دابینکردن و کلکردن دارایی هەوەجەکریاگ کەن ئەرا دەسکردن وە پرۆسەی مەرەقەزکردن.

‏وەشیوەی ئاسایی، لە عراق مووچەی خانەنشینەیل لە رووژەیل سەرەتای گشت مانگیگ مەەقەزکرێد کە زیاتر کەفێدە ناوەین رووژ یەکەم تا پەنجەم، و گاجاریگ تێدە وەرەو ئەرا کۆتایی مانگ وەرین ئەگەر سەرەتای مانگ نوو بکەفێدە هچانیگ فەرمی.

‏لە گوزەشتە لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەیل دەنگۆی ئەوەگ بڵاوبوی بانک رەشید دوەکە دەسکردیە وە بەشەوکردن مووچەی خانەنشینەیل و دویای ماوەی کورڵیگ وسانیەسێ، چوینکە نامەی مۆبایل ئەرا شمارەیگ لە خانەنشینەیل چگە و ئاگاداریان کردیە مووچەیلیان خریاسە بان کارتەیل ئەلکترۆنیان.

