"کەمیی کاش" بەشەوکردن مووچەی خانەنشینەیل لە بانک رافیدەین و رەشید دویاخەێد
شەفەق نیوز - بەغدا
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرای کرد، هەردوگ بانک حکومەتی "رافیدەین و رەشید" تا ئیرنگە مووچەی خانەنشینەیل خەرج نەکردیە، وە مدوو کەمی نەختینەی دارایی، بیجگە لەوەگ بڕیاربوی دویەکە مووچەیلیان بەشەوبکرێد.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، قەیران دارایی ئیرنگە بویەسە مدوو دویاخسن مەرەقەزکردن مووچە، دیاریکرد لایەنەیل پەیوەنیدار چەوەڕێ دابینکردن و کلکردن دارایی هەوەجەکریاگ کەن ئەرا دەسکردن وە پرۆسەی مەرەقەزکردن.
وەشیوەی ئاسایی، لە عراق مووچەی خانەنشینەیل لە رووژەیل سەرەتای گشت مانگیگ مەەقەزکرێد کە زیاتر کەفێدە ناوەین رووژ یەکەم تا پەنجەم، و گاجاریگ تێدە وەرەو ئەرا کۆتایی مانگ وەرین ئەگەر سەرەتای مانگ نوو بکەفێدە هچانیگ فەرمی.
لە گوزەشتە لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەیل دەنگۆی ئەوەگ بڵاوبوی بانک رەشید دوەکە دەسکردیە وە بەشەوکردن مووچەی خانەنشینەیل و دویای ماوەی کورڵیگ وسانیەسێ، چوینکە نامەی مۆبایل ئەرا شمارەیگ لە خانەنشینەیل چگە و ئاگاداریان کردیە مووچەیلیان خریاسە بان کارتەیل ئەلکترۆنیان.