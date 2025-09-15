ميسان و نەجەف.. پەیاکردن تەرمیگ و خوەیکوشتن دویەتیگ و دەسگیرکردن "قەورکەنیگ"

شەفەق نيوز- ميسان/ نەجەف

سەرچەوەیلیگ ئەمنی و پزشکی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە پەیاکردن تەرم کەسیگ نەناسیا و خوەیکوشتن دویەتیگ بیس ساڵان وە ئاگر، و دەسگیرکردن چوار کەس یەکیگیان قەورکەنە وەتوومەت بردن تەرمیگ وەبی مووڵەت فەرمی لە دوو پارێزگا.

سەرچەوەیل پزشکی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: دویەتیگ تەمەن بیس ساڵان لە پارێزگای میسان ئاگر خوەی دا، دویای زیانیگ دەروینی، و لە خەسەخانە گیانی لەدەسدا.

وتنیش: هیزیگ هەواڵگری لە پارێزگای نەجەف ئمڕوو کابرایگ قەورکەن و سێیان ترەک وەگەردی دەسگیر کردن مەوقەی کەنین قەوریگ و بردن تەرمیگ وەبی مووڵەت فەرمی و یاسایی.

سەرچەوەیگ ئەمنی ترەک لە نەجەف وت: تەرم پیاییگ نەناسیای لەناو قەورسان نەجەف پەیا کریا، دیاری کرد کە ئەو پیاوە لەناو قەورسانەگە خوەی سزانیە.