مووچەی مانگ ئازار خانەنشینەیل دویا خریا لەوەر کەمی کاش
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دیر مەرەقەزکردن مووچەی مانگ ئازار خانەنشینەیل وە مدوو وەردەس نەوین نەختینەی دارایی لە بانکە حکومیەیل لەدیارتینیان بانک رافیدەێن و رەشید.
سەرچەوەگە ئاشکرایکرد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، مووچەی خانەنشینەیل تا ئیرنگە مەرەقەز نەکریاس چەوەی پویل هەوەجەکریاگ کەن ئەرا مەرەقەزکردنی، وتیش قەیران نەختینە نواگر تەواکردن رێکارەیل بەشەوکردن لە وەخت ئاسایی خوەی بویە.
دیاریکرد بانکەیل رەشید و رافیدەین وەدەس کەمی پویل کاش و نەختینەو ناڵن، بیجگە لە لاوازیی ئەوزەڵداین کارە بانکییەیل، وەتایوەت وەرد وەردەوامیی پەشتبەسان وە شێوازە کاغەزییە کویەنەیل و کارانەکردن سیستەمە ئەلیکترۆنییە نویەیل وە شێوەیگ کاریگەر.
وتیش: "ئێ ئاستەنگەیلە بویەسە مدوو هاتنە دویا ئاست ئەدای کارگێری و پیشەیی لەو دوو بانکە یەیش رەنگدانەوەی نەرێنی داشتیە وەبان بڕ گشتی ئەدای بانکە حکومییەیل، وەبان ئەو ڕۆڵەی کە چەوەڕێ کرێ لە پشتگیریکردن و قایمکردن سەرچەوەیل داراییەیل دەوڵەت دوینێد".