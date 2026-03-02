‏مووچەی مانگ ئازار خانەنشینەیل دویا خریا لەوەر کەمی کاش

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دیر مەرەقەزکردن مووچەی مانگ ئازار خانەنشینەیل وە مدوو وەردەس نەوین نەختینەی دارایی لە بانکە حکومیەیل لەدیارتینیان بانک رافیدەێن و رەشید.

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، مووچەی خانەنشینەیل تا ئیرنگە مەرەقەز نەکریاس چەوەی پویل هەوەجەکریاگ کەن ئەرا مەرەقەزکردنی، وتیش قەیران نەختینە نواگر تەواکردن رێکارەیل بەشەوکردن لە وەخت ئاسایی خوەی بویە.

‏ دیاریکرد بانکەیل رەشید و رافیدەین وەدەس کەمی پویل کاش و نەختینەو ناڵن، بیجگە لە لاوازیی ئەوزەڵداین کارە بانکییەیل، وەتایوەت وەرد وەردەوامیی پەشتبەسان وە شێوازە کاغەزییە کویەنەیل و کارانەکردن سیستەمە ئەلیکترۆنییە نویەیل وە شێوەیگ کاریگەر.

‏وتیش: "ئێ ئاستەنگەیلە بویەسە مدوو هاتنە دویا ئاست ئەدای کارگێری و پیشەیی لەو دوو بانکە یەیش رەنگدانەوەی نەرێنی داشتیە وەبان بڕ گشتی ئەدای بانکە حکومییەیل، وەبان ئەو ڕۆڵەی کە چەوەڕێ کرێ لە پشتگیریکردن و قایمکردن سەرچەوەیل داراییەیل دەوڵەت دوینێد".

