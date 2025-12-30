مووچەی خانەنشینەیل.. نیشانەیل دویاخسنی ئەرا هەفتەی ئایندە
شەفەق نیوز - بەغداد
سەرچەوەیگ خەوەردار، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنە کرد بەشەوکردن مووچەیمخانەنشینەیل عراق ئەرا هەفتەی بانان دویابکەفێد، یەیش وە مدوو کەمی سیولەی دارایی لە بانکە حکومییەیل عراق.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، شمارەیگ لە فەرمانگەیل و دامودەزگایەیل وڵات تا ئیرنگەی مووچە وەرنەگردنە وەبان تەواوبوین مانگەگەیش وە مدوو نەوین کاش هەوەجەکریاگ لە بانکەیل.
وتیش؛ بارودۆخەگە نیگەرانی دروسکردیە ئەرا خانەنشین و فەرمانبەرەیل لەناوەین داواکارەیل حکومەت و وەزارەت دارایی ئەرا وەرگردن رێکار دەسوەجی ئەرا مسۆگەرکردن مەقەزکردن مووچە لە مەوقەی خوەی و دوارە نەوین دویاکەفتنی.
وەشیوەی ئاسایی بانکەیل عراق وەگەرد کۆتایی مانگ مووچەی خانەنشینەیل مەەقەزکەێد، باوجی گاجاریگ وەخت بەشەوکردنی لە بانکیگی ئەرا بانک ترەک جیاوازە.