‏مووچەی خانەنشینەیل.. نیشانەیل دویاخسنی ئەرا هەفتەی ئایندە

شەفەق نیوز - بەغداد

‏سەرچەوەیگ خەوەردار، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنە کرد بەشەوکردن مووچەیمخانەنشینەیل عراق ئەرا هەفتەی بانان دویابکەفێد، یەیش وە مدوو کەمی سیولەی دارایی لە بانکە حکومییەیل عراق.

‏ سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، شمارەیگ لە فەرمانگەیل و دامودەزگایەیل وڵات تا ئیرنگەی مووچە وەرنەگردنە وەبان تەواوبوین مانگەگەیش وە مدوو نەوین کاش هەوەجەکریاگ لە بانکەیل.

‏وتیش؛ بارودۆخەگە نیگەرانی دروسکردیە ئەرا خانەنشین و فەرمانبەرەیل لەناوەین داواکارەیل حکومەت و وەزارەت دارایی ئەرا وەرگردن رێکار دەسوەجی ئەرا مسۆگەرکردن مەقەزکردن مووچە لە مەوقەی خوەی و دوارە نەوین دویاکەفتنی.

‏وەشیوەی ئاسایی بانکەیل عراق وەگەرد کۆتایی مانگ مووچەی خانەنشینەیل مەەقەزکەێد، باوجی گاجاریگ وەخت بەشەوکردنی لە بانکیگی ئەرا بانک ترەک جیاوازە.

