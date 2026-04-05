‏موسڵ وە بەشداری 150 نەمامگە پێشانگای ساڵانەی گوڵ وازکەێد

شەفەق نیوز ـ موسڵ

‏ئمڕوو یەکشەممە، پارێزگار نەینەوا عەبدولقادر دەخیل وە بوونەی هاتن وەرز وەهار لە شار مووسڵ (کە وە دالگ دو وەهاران ناسریاگە)، پێشانگای ساڵانەی گوڵ و نەمام واز کرد.

‏پێشانگاکە لە لایەن وەڕێوەبەرایەتی شارەوانی مووسڵ لە (حديقة الشعب) رێکخریاس، زیاتر لە 150 نەمامگەی حکومی و ئەهلی بەشدارن، کە جویرەها گوڵ و رووەک جیاواز و رەنگین نمایش کردنە.

‏ پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد، چالاکییەیل ئی پێشانگا ئەرا ماوەی سێ رووژ بەردەوام بوود، مەراسیم وازکردنەگە ئامادەبوونیگ وەرچەو لە وەرپرسەیل حکومی، ئەندامەیل ئەنجومەن نوێنەران، خوەنەوارەیل و خەڵک پارێزگای نەینەوا وە خوەی دی کە ئەرا بەشداریکردن لە ئی ئاهەنگ سروشتییە هاتوین.

‏