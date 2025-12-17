‏موسەننا و دیوانیە دەوام مەکتەوەیل ئەرا سوو پەنجشەممە کەنە پشوو

شەفەق نیوز ـ دیوانیە/ موسەنا

‏هەردوگ پارێزگای دیوانیە و موسەنا، ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان دەوام فەرمی سوو پەنجشەممە پشوو فەرمیە وە مدوو بەدی کەشوهەوا.

‏دیوان پارێزگای دیوانییە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: "وە مدوو شەپوول واران وارین و بەدی کەشوهەوا، بڕیاردریا سوو پەنجشەممە، بکرێدە پشوو فەرمی بیجگە لە فەرمانگە خزمەتگوزارییەیل کە دەوامیان وە رێژەی 50% بوود و فەرمانگە تەندروستییەیل وە سیستەم ئێشکگری (خەفارە) دەوام کەن."

‏لە لاییگ ترەک ئەنجومەن پارێزگای موسەنا لە بەیاننامەیگ ئەرا ئاژانسەگە دیاریکرد، "وە مدوو وەردەوامی واراناوارین بەدی کەشوهەوا، بڕیاردریا سوو پەنجشەممە تەنیا لە مەکتەوەیل و زانکۆیل بکرێدە پشوو فەرمی."

