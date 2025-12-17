موسەننا و دیوانیە دەوام مەکتەوەیل ئەرا سوو پەنجشەممە کەنە پشوو
شەفەق نیوز ـ دیوانیە/ موسەنا
هەردوگ پارێزگای دیوانیە و موسەنا، ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان دەوام فەرمی سوو پەنجشەممە پشوو فەرمیە وە مدوو بەدی کەشوهەوا.
دیوان پارێزگای دیوانییە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: "وە مدوو شەپوول واران وارین و بەدی کەشوهەوا، بڕیاردریا سوو پەنجشەممە، بکرێدە پشوو فەرمی بیجگە لە فەرمانگە خزمەتگوزارییەیل کە دەوامیان وە رێژەی 50% بوود و فەرمانگە تەندروستییەیل وە سیستەم ئێشکگری (خەفارە) دەوام کەن."
لە لاییگ ترەک ئەنجومەن پارێزگای موسەنا لە بەیاننامەیگ ئەرا ئاژانسەگە دیاریکرد، "وە مدوو وەردەوامی واراناوارین بەدی کەشوهەوا، بڕیاردریا سوو پەنجشەممە تەنیا لە مەکتەوەیل و زانکۆیل بکرێدە پشوو فەرمی."