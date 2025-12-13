موسەننا.. کوشیان باوگ و مناڵیگ وە مدوو مەرافە ناوەین مناڵەیل
2025-12-13T15:14:47+00:00
شەفەق نیوز ـ موسەنا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان باوگ و مناڵیگ وە مدوو مەرافناوەین مناڵەیل کە رەسیەس ئەرا وە کارهاوردن چەک لە ناحیەی سوێرە لە پارێزگای موسەنا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "مەرافیگ ناوەین مناڵەیل رەسیەس ئەرا تاوان رخداریگ لەدویای وەکارهاوردن چەک وەلایەن اوگ یەکیگ لەمناڵەیل و کوشتن باوگ و مناڵەگەی ترەک، و لایەن دویەم مەرافەگە ئەرا شوین نادیاریگ وایە".
دیاریکرد، "مەرافکەرەیل ئاموزای یەکترن لە یەک ناوچەن، تاوانبارەگە تێکچگن ئاسایی مێشک دیرێد".