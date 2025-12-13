‏موسەننا.. کوشیان باوگ و مناڵیگ وە مدوو مەرافە ناوەین مناڵەیل

‏شەفەق نیوز ـ موسەنا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان باوگ و مناڵیگ وە مدوو مەرافناوەین مناڵەیل کە رەسیەس ئەرا وە کارهاوردن چەک لە ناحیەی سوێرە لە پارێزگای موسەنا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "مەرافیگ ناوەین مناڵەیل رەسیەس ئەرا تاوان رخداریگ لەدویای وەکارهاوردن چەک وەلایەن اوگ یەکیگ لەمناڵەیل و کوشتن باوگ و مناڵەگەی ترەک، و لایەن دویەم مەرافەگە ئەرا شوین نادیاریگ وایە".

‏دیاریکرد، "مەرافکەرەیل ئاموزای یەکترن لە یەک ناوچەن، تاوانبارەگە تێکچگن ئاسایی مێشک دیرێد".

