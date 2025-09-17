موسەنا و بەسرە.. پەیاکردن دوو تەرم و زیندانیکردن دوو کەس کە جادوو کردنە ئەرا چزداین ژنەیل

شەفەق نیوز/ بەسرە/ موسەنا

سەرچەوەیل ئەمنی و دادوەری، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە پەیاکردن دوو تەرم کە یەکیگیان کوشیاس لەری لەسێدارەداین و تەقەکردن، وەرد دەرکردن سزای پەنج ساڵ زیندانیکردن ئەرا دوو کەس کە کار جادوو کردنە ئەرا چزداین ژنەیل لە موسەنا و بەسرە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "دەسڵاتدارەیل ئەمنی لەماوەی ساعەتەیل وەرین دوو تەرم پەیاکردن، یەکەمیان وە شیەوبوی لە چەم عەتشان لە ناوچەی مەملتە لە شار سەماوە پەیاکریاس ناوەن پارێزگای موسەنا" وتیش "ئەرا زانین هووکارەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس".

وتیش؛ "دەسڵاتدارەیل ئەمنی تەرم ترەک نەناسریاگ وە کوشیاگی وەشیوەی لەسێدارەداین وە گولەناین لەناو یەکیگ لە کۆمەڵگەیل نیشتەجیبوین ناوڕاس شار سەماوە کوشیاس" دیاریکرد "ەرمەگە ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی کلکریاس ئەرا پزیشک دادوەری".

لە لایگیش، ەنجومەن دادگای عراقی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "دادگای تاوانەیل بەسرە سزای پەنج ساڵ زیندانیکردن و یەک مانگ ئەرا دوو زیندانی دەرکرد کە شمارەیگ ژن ئەرا ماڵ هاوردنە لەری هەڵخەڵەتانن و جادوو وە مەبەست چزداین و وەرگردن بڕە پویل لەلیان".

وتیش "سزاگە وەپای مادەی 5/ یەکەم لە یاسای بەرەنگاربوین لەشفروشی و هاوڕەگەزبازی شمارە ٨ ساڵ ١٩٨٨، کە وە یاسای شمارە ١٥ی ساڵ ١٩٨٨ هەموار کریاس.