‏موسڵ.. دەسگردن وەبان 65 تەن شیر مناڵەیل کە ماوەی وەسەرچگە و دەستگیرکردن "توومەتبارەگە"

2026-04-06T14:16:44+00:00

‏شەفەق نیوز- نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە،دەزگای ئاسایش نیشتیمانی توەنست دەسبگرن وەبان بڕ گەپیگ لە شیر مناڵ ماوە وەسەرچگ لەناو یەکیگ لە ئەممارەیل ناوچەی کوکجلی لە خوەرهەڵات شار موسڵ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە دەسگیریا وەبان نزیکەی 65 تەن لە شیر مناڵ ماوە وەسەرچگ، لەدویای رەسین زانیاری و وەدویاچگن مەیدانیانە وەلایەن مەفرەزەی ئاسایش نیشتیمانی" وتیش "یەکیگ لە توومەتبارەیل هەڵسیاس وە ئاڵشتکردن قتویەیل وە قوتویەیل ترەک وە مەبەست فروشتنی و هەڵخەڵەتانن هوڵاتیەیل وە ماوەی وەسەرچگنی".

‏وتیش:"ئۆپراسیۆنەگە وە هەماهەنگی وەرد فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا، وشکنین یاسایی ئەرا کەلوپەلەیل کریا و دەسوەبانیان گیریا وە مەبەست لەناوبردنیان".

