موسڵ.. دەسگردن وەبان 65 تەن شیر مناڵەیل کە ماوەی وەسەرچگە و دەستگیرکردن "توومەتبارەگە"
شەفەق نیوز- نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە،دەزگای ئاسایش نیشتیمانی توەنست دەسبگرن وەبان بڕ گەپیگ لە شیر مناڵ ماوە وەسەرچگ لەناو یەکیگ لە ئەممارەیل ناوچەی کوکجلی لە خوەرهەڵات شار موسڵ.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە دەسگیریا وەبان نزیکەی 65 تەن لە شیر مناڵ ماوە وەسەرچگ، لەدویای رەسین زانیاری و وەدویاچگن مەیدانیانە وەلایەن مەفرەزەی ئاسایش نیشتیمانی" وتیش "یەکیگ لە توومەتبارەیل هەڵسیاس وە ئاڵشتکردن قتویەیل وە قوتویەیل ترەک وە مەبەست فروشتنی و هەڵخەڵەتانن هوڵاتیەیل وە ماوەی وەسەرچگنی".
وتیش:"ئۆپراسیۆنەگە وە هەماهەنگی وەرد فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا، وشکنین یاسایی ئەرا کەلوپەلەیل کریا و دەسوەبانیان گیریا وە مەبەست لەناوبردنیان".