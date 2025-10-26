ئەمن عراق قاچاخکردن "كیبتاگۆن" وە بالۆنیگ لەبان سنوور ئوردن پویچەڵ کەێد

شەفەق نيوز- ئەنبار

فەرماندەیی هیزەیل سنوور، ئمڕوو یەکشەممە، پویچەڵکردن کار قاچاخکردن هووشبەری وە بالۆنیگ لەبان پارچەی سنووری لە مەرز ترێبیل وەرد ئوردنەو راگەیان.

فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ لە لیوای سنور شەشەم توەنست وە ئەرک هاوبەشی وەرد وەڕیەوبەرایەتی هووشبەرەیل توەنست تەقەلای قاچاخکردن نوویگ وە بالۆنیگ پویچەڵ بکەێد.

وتیش: ئۆپراسیۆنەگە رەسیە دەسناین وەبان بالۆنیگ باری (22 كگم و960 گم) لە حەپ هووشبەری کیبتاگۆن بویە، قاچاخکارەیل تواتستنتە وەشیوەی نوویگ ئەرا ناو و آن بارنەی.