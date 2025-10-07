مناڵ هاناویان .. کوشیان 13 کەس وە رویداو سەختیگ لەبان ری بەغداد - ديالە (ڤیدیۆ)

شەفەق نيوز - ديالە

سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان 13 کەس لەلای کەمەو، مناڵیش هاناویان، وە رویداویگ هاتوچو سەخت لەلام ری ناوەین بەغدا و دیالە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە وەخت زەوییگ شەوەکی ئمڕوو نزیک ناحیەی جدیدەت شەت لە دیالە بویە، کە دوو ماشین یەکیگیان ساڵۆن "ئیكسنت" و ئەوەکە "كادينزا" دان لەیەکتری، و ماشینە یەکەمەگە وەتەواوی ئاگر کرد.

وتیش: رویداوەگە بویە هوکار کوشیان 7 کەس، 4 زاڕوو هاناویان لەناو ماشینە سزیایەگە، و گشتیان خەڵک بەغدادن، و شەش کەسیش لەناو ئی ماشینەگە گیانیان لەدەسدان.

سەرچەوەیگ لە هاتوچو دیالە وەرپرسیارێتی رویداوەگە خستە مل رانندەی ماشین "كادينزا"، وتیش: رانندەگە گیانی لەدەسدا، و رانندەی ماشینیگ بارهەڵگر دەسگیر کریا ماشینەگەی وەشیوەی سووکیگ لای رویداوە دریا قەیەو.