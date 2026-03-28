مناڵ هاناویان.. رزگارکردن یانزە کەس دویای رمیان ماڵیان لە سەڵاحەدین.. وینە

تیمەیل وەڕێوبەرایەتی وەرگری شارستانی لە پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو شەمە، رەسینە سەرکەفتن لە دراوردن و رزگارکردن 11 کەس لە یەک خیزان لە ژیر رمیاگەیل قەواسە و دیوارەیل ماڵەگەیان، ک وە مدوو واران رفتیگ و و دروسبۊن لافاو رمیاۊدە بانیان.

سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتییەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دوو تیم لە وەرگری شارستانی توەنستن ئەندامەیل ئەو خبزانە کە مناڵ و ژنیش لەناویان بوی، رزگار بکەن و لە ژیر کەلاوەی ماڵە رمیایەگە لە ناوچەی "فەرحاتیە" لە خوەرئاوای ناحیەی ئیسحاقی لە باشوور شار تکریت درارن.

دیاری کرد کە رزگارکردن ئەو کەسەیلە دویای رەنج و تەقەلای فرەی کارمەنەیل وەرگری شارستانی هات، لە ری بڕین ئاسنگ پەنجەرە وە ئامێر و کەرەستەی دەسی و کارەبایی، تا توەنستن گشت ئەندامەیل خیزانەگە بی هیچ زەخم و ئازاریگ بارنە دەیشتەو.