"مقاوەمەی عراقی" ئەنجامدان ٣٧ ئۆپەراسیۆن سەربازی لە ناوخوەی و دەیشت وڵات راگەیان
2026-03-10T07:46:46+00:00
شەفەق نیوز - بەغدا
"مقاوەمەی ئیسلامی لە عراق"، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە 37 ئۆپەراسیۆن سەربازی لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە لە ناوخوەی وڵات و لە ناوچەگە ئەنجام داس؛ یەیش هاوەختە وە گەرد بەردەوامی بەرزەوبوین ئاڵۆزییەیل ناوەن ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل وە لایگ و ئیران وە لایگ تر.
مقاوەمە لە بەیاننامەیگ راگەیان، لەو ئۆپەراسیۆنەیلە "دەیان فڕۆکەی بیفڕۆکەوان و مووشەک ئەرا بان بنکەیل دوژمن لە عراق و ناوچەگە" وەکار هاوردییە.