کۆمسیۆن هەڵوژاردن شەش نوینەر سەرکەفتگ دویرەو خەێد و دەنگەیلیان سڕێدەو

شەفق نيوز- بەغداد

کۆمسیۆن باڵای سەروەخوەیی هەڵوژاردن، ئمڕوو دووشەممە، بڕیار دویرخستن 6 کاندید سەرکەفتگ لە هوڵوژاردن و سڕینەوەی دەنگەیلیان دا.

وەگورەی ئەو بەڵگەنامەیلە کە رەسینە ئاژانس شەفەق نیوز: دویرخریاگەیل لە لیستەیل هاوپەیمانی جیاجیا بوینە، لەناویان (الحسم الوطني، وصلاح الدين هويتنا، و السيادة، وصلاح الدين الموحد).

مدووەیل ئی دویرخستنە وەگورەی یاسای هەڵوژاردن جویراجویر بوین، بیجگە پیشکەشکردن بڕوانامەی خوەنەواری.

بایەس بوی کۆمسیۆن هەڵوژاردن، ئیوارەی ئمڕوو دووشەممە، دەرەنجامەیل کۆتایی هەڵوژاردن راگەینێد، دویای ئەوە کە لە رووژ چوارشەممەی گوزەشتە دەرئەنجامەیل سەرتایی راگەیان.