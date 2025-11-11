کۆمسیۆن هەڵوژاردن: سەندووقەیل لە مەوقەی خوەی بەسیەن و درویژەوکردن نییە

شەفق نيوز- بەغداد

نبراس ئەبو سۆدە خانمە شاگرد قسەکەر راگەیانن کۆمیسیۆن هەڵوژاردن، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە گشت بنکەیل دەنگدان لە ساعەت شەش ئیوارە بەسیەن، وەبی درویژەوکردن.

نبراس خان ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گشت بنکەیل دەنگدان گشتی لە ساعەت هەفت شەوەکی واز کریان، و وەشیوەی فرە خاسیگ کار کەن و پیشوازی لە دەنگدەرەیل کەن.

وتیش: لە ساعەت شەش ئیوارە سەندووقەیل دەنگدان بەسیەن و هیچ درویژەدانیگ لە وەختەگە نییە، و ئامرێەیل ئەلیکترۆنی وەرجەیە بەرنامەکاری کریانە و لە وەخت خوەیان بەسیەن.

دیاری کرد کە شمارەی بنکەیل دەنگدان ژیانی لە 8700 بنکەس، و شمارەی ویستگەیل زیاترە لە 39 الف ویستگە، و ئی شمارە گەورەس، دیاری کرد کە بەشیگ لە ویستگەیل شیواشیو هاناویان لەوەر وەکارهاوردن فەرمانبەرەیل دەنگدان، وەلێ وەکوتپڕ تیمەیل کۆمسیۆن رەسینە چارەسەرکردنیان.

دیاری کرد کە راپۆرت نیمەی رووژەگە وەشیوەی ئەلیکترۆنی دەرچگ، و کۆمسیۆن کار ئەرا یەکخستنی کەێد، و ئەوەسا وەشیوەیگ فەرمی ئەرا رای گشتی ئاشکرا کریەێد.