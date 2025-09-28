مزگانی ئەرا دەرنەچگەیل خول دوو خوەنەوارەیل شەش ئامادەیی

شەفەق نیوز ـ بەغدا

سەرچەوەیگ لە وەزارەت پەروەردەی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرایکرد وەزارەتەگە خوازێد دەرفەت "خول سێ" بوەخشێد وە خوەنەوارەیل شەش ئامادەیی وە گشت لقەگانیان، کە لە خول دوو کەفتنە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "وەزارەت پەروەردەی عراق خوازێد (خول سێیەم) ئەرا خوەنەوارەیل شەش ئامادەیی بەێد وە گشت لقەگانی کە لە خول دوو کەفتنە، تەنانەت خوەنەوارەگە زیارتر لە سێ وانەیش کەفتوێد".

وتیش "لەماوەی ساعەتەیل ئایندە خول سێیەم راگەێنن، لەدویای گردەوبوین گردنیگ دەسەی بۆچوون لە وەزارەت پەروەردە، وە شیوەی فەرمی وەرد دیاریکردن بروارەگەی راگەێنیەێد".