مزگانی خوەشیگ ئەرا خانەنشینەیل عراق.. مەرەقەزکردن مووچەی مانگ ئەیلوول

شەفەق نيوز- بەغداد

وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو جمعە، مەرەقەزکردن مووچەی خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی ئەرا مانگ ئەیلوول راگەیان.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمانگەی شماریاری لە وەزارەت داریی دەسکرد وە ریکارەیل سپۆنسەرکردن مووچەیل خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی ئەرا مانگ ئەیلوول، کە دەزگای خانەنشینی نیشتمانی و بانكەیل رافدەین و رەشید دەسکردن وە بارکردن مووچەیل وەبان کارتەیل ئەلیکترۆنی.

وەزارەتەگە داوا لە خانەنشینەیل کرد کە پەیام وەپییان رەسێد، سەردان بانکەیل یا شوینەیل خەرجکردن ئەلیکترۆنی لە بەغداد و پارێزگایەیل بکەن ئەرا وەرگردن مووچەیلیان.

ئەوەیش دویای فەرمان دویەکە پەنجشەممە لەلایەن محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل هات کە داوا لە فەرمانبەرەیل وەزارەت دارایی کرد رووژەیل جمعە و شەممە دەوام بکەن تا بەشەوکردن مووچەی خانەنشینەیل تەواو بکەن.