‏مرن و زەخمداری 4 کەس وە رویداو هاتوچو لە زاخۆ

شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏کەسیگ گیان لەدەسدا و سێ کەسیش زەخمداربوی، ئمڕوو پەنجشەممە، وە رویداو هاتوچو لە نزیک قەزای زاخۆ لە پارێزگای دهۆک لە هەرێم کوردستان.

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداویگ نزیک ئاوای "خرابابکێ" رویدا لە ئەنجام کۆنترۆل لەدەسدان رانندەی ماشینیگ، بویە مدوو تلانن هاوڵاتیگ وەرجە ئەوەگ بارهەڵگرەگە وەرەو ئاراستەی پیچەوانە بچوود لەیەکەو بدەێد وەرد سێ ماشین لەبان ریەگە.

‏وتیش؛ لە ئەنجام رویداوەگە هاوڵاتیگ گیان لەدەسدا کە لە شوین رویداوەگە تویش تلانن هاتیە، هەمیش سێ هاوڵاتی ترەک زەخمداربوین کە لەناو ماشینەگەبوین.

‏دیاریکرد، تیمیگ وەرگیری شارستانی رەسیە شوین رویداوەگە زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە کلکریان، هێزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردن.

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