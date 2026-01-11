‏مردن 7 ئەندام هێزە سنووریەیل وە رویداو هاتوچو لە ئەنبار

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏فەرماندەی پاسەوان سنووریەیل، ئمڕوو یەکشەممە، مردن هەفت لە ئەندامەیلی راگەیان وە رویداویگ هاتوچو کە وە "دڵتەزن" وەسفیکرد لە پارێزگای ئەنبار خوەرئاوای وڵاتەگە.

‏فەرماندەیەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ چاو پرسەی قوربانیەیل کرد کە بریتین لە کۆمیسەر: عەبدوڵڵا محەمەد جاسم محەمەد، کۆمیسەر: عەبدوڵڵا عەبدولڕەحیم خزر، کۆمیسەر: حەمید ئەحمەد ناسر محەمەد، کۆمیسەر حەسەن محەمەد خزەیر خەلیل، شەعلان مەحموود حامید، محەمەد ئەحمەد عەبوود عەلی، عەبدولخالق عەتیە محەمەد ساڵح".

‏