مردن 7 ئەندام هێزە سنووریەیل وە رویداو هاتوچو لە ئەنبار
2026-01-11T10:53:00+00:00
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
فەرماندەی پاسەوان سنووریەیل، ئمڕوو یەکشەممە، مردن هەفت لە ئەندامەیلی راگەیان وە رویداویگ هاتوچو کە وە "دڵتەزن" وەسفیکرد لە پارێزگای ئەنبار خوەرئاوای وڵاتەگە.
فەرماندەیەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ چاو پرسەی قوربانیەیل کرد کە بریتین لە کۆمیسەر: عەبدوڵڵا محەمەد جاسم محەمەد، کۆمیسەر: عەبدوڵڵا عەبدولڕەحیم خزر، کۆمیسەر: حەمید ئەحمەد ناسر محەمەد، کۆمیسەر حەسەن محەمەد خزەیر خەلیل، شەعلان مەحموود حامید، محەمەد ئەحمەد عەبوود عەلی، عەبدولخالق عەتیە محەمەد ساڵح".