‏مردن 7 ئەندام هێزە سنووریەیل وە رویداو هاتوچو لە ئەنبار

2026-01-11T10:53:00+00:00

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏فەرماندەی پاسەوان سنووریەیل، ئمڕوو یەکشەممە، مردن هەفت لە ئەندامەیلی راگەیان وە رویداویگ هاتوچو کە وە "دڵتەزن" وەسفیکرد لە پارێزگای ئەنبار خوەرئاوای وڵاتەگە.

‏فەرماندەیەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ چاو پرسەی  قوربانیەیل کرد  کە بریتین لە کۆمیسەر: عەبدوڵڵا محەمەد جاسم محەمەد، کۆمیسەر: عەبدوڵڵا عەبدولڕەحیم خزر، کۆمیسەر: حەمید ئەحمەد ناسر محەمەد، کۆمیسەر حەسەن محەمەد خزەیر خەلیل، شەعلان مەحموود حامید، محەمەد ئەحمەد عەبوود عەلی، عەبدولخالق عەتیە محەمەد ساڵح".

