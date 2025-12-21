‏مردن 4 کەس و زەخمداری وە رویداو هاتوچو لە باشوور عراق

شەفەق نیوز ـ بەسرە /دیوانیە

‏رویداویگ هاتوچو، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، لەبان ری ناودەوڵەتی خێرا ناوەین پارێزگای بەسرە و بەغدای پایتەخت رویدا لەنزیک پارێزگای دیوانیە لە باشوور عراق.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە لە ئەنجام لە یەکەوداین نزیکەی 10 ماشین بوی لەبان ری ناوبریاگ کە بویە مدوو مردن چوارکەس وەلای کەم و زەخمداری سەختیگ بڕیگیان، مەزەنەکرێد شمارەی قوربانیەیل بەرزەوبوود.

‏پەیامنێر ئاژانسەگەمان لە زوانی شایەتحالەیل راگەیان؛ تەرم چوارکەس دراوردنە کە دوو تەرم هەس تێمەیل وەرگیری شارستانی و تیمەیل فیریاگوزاری خەریکدراوردن دوو تەرم ترەکن لەژیر ماشینەیل.

‏وتیش، رویداوەگە جموجویل هاتوچوی لەبان ری خێرا وسانیە بویە مدوو دروسبوین کڕ درویژیگ..

‏پیامنێر ئاژانسەگە هووکار رویداوەگە گلەودا ئەرا خێرایی بەرزیگ راندگی، و کەمی ئاست نوڕین وە مدوو دروسبوین تەم لە کەشەگە.

‏وەڕێوەبەرایەتی هاتوچو گشتی عراق دویەشەو شەممە، داوا لە رانندەیل کرد هەوەجە کەێد پابەندبوون وە رێنمایەیل هاتوچوی و پابەندبوین وە تەمەیل وە مدوو دروسبوین شەپوولیگ تەم لەبان ری، داوا لە راندەیل کرد وە ئاگاداری رانندگی بکەن ئاگاداربوون لە پاراستن سەلامەتیان و سەلامەتی ئەوانەگ ریەگە وەکارتیارن.

