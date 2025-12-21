مردن 4 کەس و زەخمداری وە رویداو هاتوچو لە باشوور عراق
شەفەق نیوز ـ بەسرە /دیوانیە
رویداویگ هاتوچو، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، لەبان ری ناودەوڵەتی خێرا ناوەین پارێزگای بەسرە و بەغدای پایتەخت رویدا لەنزیک پارێزگای دیوانیە لە باشوور عراق.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە لە ئەنجام لە یەکەوداین نزیکەی 10 ماشین بوی لەبان ری ناوبریاگ کە بویە مدوو مردن چوارکەس وەلای کەم و زەخمداری سەختیگ بڕیگیان، مەزەنەکرێد شمارەی قوربانیەیل بەرزەوبوود.
پەیامنێر ئاژانسەگەمان لە زوانی شایەتحالەیل راگەیان؛ تەرم چوارکەس دراوردنە کە دوو تەرم هەس تێمەیل وەرگیری شارستانی و تیمەیل فیریاگوزاری خەریکدراوردن دوو تەرم ترەکن لەژیر ماشینەیل.
وتیش، رویداوەگە جموجویل هاتوچوی لەبان ری خێرا وسانیە بویە مدوو دروسبوین کڕ درویژیگ..
پیامنێر ئاژانسەگە هووکار رویداوەگە گلەودا ئەرا خێرایی بەرزیگ راندگی، و کەمی ئاست نوڕین وە مدوو دروسبوین تەم لە کەشەگە.
وەڕێوەبەرایەتی هاتوچو گشتی عراق دویەشەو شەممە، داوا لە رانندەیل کرد هەوەجە کەێد پابەندبوون وە رێنمایەیل هاتوچوی و پابەندبوین وە تەمەیل وە مدوو دروسبوین شەپوولیگ تەم لەبان ری، داوا لە راندەیل کرد وە ئاگاداری رانندگی بکەن ئاگاداربوون لە پاراستن سەلامەتیان و سەلامەتی ئەوانەگ ریەگە وەکارتیارن.