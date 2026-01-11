‏مردن 4 کەس وە رویداو هاتوچو و ئاگر لە ئەنبار و نەینەوا

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار /نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن چوار کەس وە رویداو هاتوچو و ئاگر لە ئەنبار و نەینەوا.

‏یەکیگ لە سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداو هاتوچویگ لە ناحیەی عامریە سمود رویدا کە سێ کەس وەبان ماتورسکیڵ بوین، لە ئەنجام (غازی حەمید حەمادی، زیاد حەموود سخیری، و یوسف محەمەد ڕەزووقی) گیان لەدەسدان."

‏وتیش، "لایەنەیل ئەمنی دەسکردنەس وە لێکۆڵینەوە و گواستنەوەی تەرم قوربانیەیل ئەرا پزیشک دادوەری تا رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان تەواوبکرێد".

‏سەرچەوەی ترەک لە تەندروسی نەینەوا وە ئاژانسەگە خەوەردا لە "مردن خوەنەوار مەریەم حامد وە مدوو سزیان، کە ئاگر وەناو بەشە ناوخوەیان هیزگردیە لە زانکۆی موسڵ، لەدویای چەن هەفتەیگ لە وەرگردن چارەسەر لە خەستەخانەیگ پارێزگای هەولێر" وتیش " بارودۆحی ناجیگیربوی لە سەرەتای رویداوەگە تا ئیرنگە".

‏سەرچەوەگە وتیش، لایەنەیل پەیوەنیدار وەدویاچگن و رێکارەیل یاسایی و پزیشکی پەیوەنیدار وە رویداوەگە ئەنجامدان، و کەسوکار خوەنەوارەگە خەوەردارکردن لە مردنی و تەواوکردن مامەڵەیل یاسایی".

