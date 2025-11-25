مردن 3 کەس و زەخمداری 7 کەس وە رویداو هاتوچو لەبەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، ەوەردا لە مردن و زەخمداری وەلای کەم 10 کەس وە رویداو هاتوچو لە باکوور بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "رویداویگ هاتوچو لە دەروازەی (عەلی حەمد) ناوچەی سەبع بۆر باکوور بەغدای پایتەخت رویدا، لە ئەنجام لەیەکەوداین دوو ماشین وە مدوو خێرایی بەرز و وریانەبوین، رەسیە مردن سێ کەس دەسوەجی و زەخمداری هەفت کەس".
وتیش؛ "هێزەیل ئەمنی رەسینەس شوین رویداوەگە، و زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە کلکردن تا چارەسەر پوریاگ وەربگرن" دیاریکرد "تەرم قوربانیەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا".