‏مردن 3 کەس و زەخمداری 7 کەس وە رویداو هاتوچو لەبەغدا

2025-11-25T09:04:35+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، ەوەردا لە مردن و زەخمداری وەلای کەم 10 کەس وە رویداو هاتوچو لە باکوور بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "رویداویگ هاتوچو  لە دەروازەی (عەلی حەمد) ناوچەی سەبع بۆر باکوور بەغدای پایتەخت رویدا، لە ئەنجام لەیەکەوداین دوو ماشین  وە مدوو خێرایی بەرز و وریانەبوین، رەسیە مردن سێ کەس  دەسوەجی و زەخمداری هەفت کەس".

‏وتیش؛ "هێزەیل ئەمنی رەسینەس شوین رویداوەگە، و زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە کلکردن تا چارەسەر پوریاگ وەربگرن" دیاریکرد "تەرم قوربانیەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا".

