مردن 3 کەس و زەخمداری 4 کەس وە رویداو لە یەکەوداین لە خوەرئاوای بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن سێ کەس کە ژنیگ هاناویان وە رویداو هاتوچوی لە ناحیەی رەزوانیە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، رویداو لەیەکەوداین سێ ماشین بویە لە ئەنجام خێرایی فرە بەرزیگ و وریانەبوین مەوقەی چگن هەمیش بویە مدوو زەخمداری چوارکەس کە مناڵیگیش هاناویان.
سەرچەوەگە وت، ماشینەیل فریاکەفتن رەسینەس شوین رویداوەگە زەخمدارەیل ئەرا نزیکترین خەستەخانە کلکردن و قوربانیەیل بریانە پزیشک دادوەری لە هەمان وەخت هێزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە کردیە.