‏مردن 3 کەس و زەخمداری 4 کەس وە رویداو لە یەکەوداین لە خوەرئاوای بەغدا

‏مردن 3 کەس و زەخمداری 4 کەس وە رویداو لە یەکەوداین لە خوەرئاوای بەغدا
2026-07-18T09:22:12+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن سێ کەس کە ژنیگ هاناویان وە رویداو هاتوچوی لە ناحیەی رەزوانیە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، رویداو لەیەکەوداین سێ ماشین بویە لە ئەنجام خێرایی فرە بەرزیگ و وریانەبوین مەوقەی چگن هەمیش بویە مدوو زەخمداری چوارکەس کە مناڵیگیش هاناویان.

‏سەرچەوەگە وت، ماشینەیل فریاکەفتن رەسینەس شوین رویداوەگە  زەخمدارەیل ئەرا نزیکترین خەستەخانە کلکردن  و قوربانیەیل بریانە پزیشک دادوەری لە هەمان وەخت هێزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە کردیە.

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