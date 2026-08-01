‏مردن کوڕیگ لەناو کارخانەی "بلۆک" لە کەرکوک

‏مردن کوڕیگ لەناو کارخانەی "بلۆک" لە کەرکوک
2026-08-01T16:00:38+00:00

‏شەفەق نیوز ـ كەرکوک

‏کوڕیگ، ئمڕوو شەممە، گیان لەدەسدا وە مدوو رویداویگ مەوقەی کاردن لەناو یەکیگ لە کارخانەیل بلۆک لە پارێزگای کەرکوک رویدا.

‏سەرچەوەیگ پزیشک وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کوڕیگ لە داڵگبوی ساڵ 2010 دانشتگ داقوق گیان لەدەسدا وە رویداو وەخوارکەفتن (کابیسەی بلۆک)  وەبانی لەناو شوین کارەگەی لەناوچەی پیشەسازی باشوور پارێزگای کەرکوک.

‏وتیش؛ "تیمەیل پزیشکی رەسینەس شوین رویداوەگە زەخمدارەگە ئەرا خەستەخانە کلکردن باوجی لەوەر سەختی زەخمداربوینی گیان لەدەسدا".

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