مردن کوڕیگ لەناو کارخانەی "بلۆک" لە کەرکوک
2026-08-01T16:00:38+00:00
شەفەق نیوز ـ كەرکوک
کوڕیگ، ئمڕوو شەممە، گیان لەدەسدا وە مدوو رویداویگ مەوقەی کاردن لەناو یەکیگ لە کارخانەیل بلۆک لە پارێزگای کەرکوک رویدا.
سەرچەوەیگ پزیشک وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کوڕیگ لە داڵگبوی ساڵ 2010 دانشتگ داقوق گیان لەدەسدا وە رویداو وەخوارکەفتن (کابیسەی بلۆک) وەبانی لەناو شوین کارەگەی لەناوچەی پیشەسازی باشوور پارێزگای کەرکوک.
وتیش؛ "تیمەیل پزیشکی رەسینەس شوین رویداوەگە زەخمدارەگە ئەرا خەستەخانە کلکردن باوجی لەوەر سەختی زەخمداربوینی گیان لەدەسدا".