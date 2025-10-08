مردن و زەخمداری 8 کەس وە رویداو هاتوچو لە سلێمانی و دیالە

شەفەق نیوز ـ سلێمانی/ دیالە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای سلێمانی، ئموو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن رانندە بارهەڵگریگ وە مدوو پلیان ماشینەگەی لەناوچەی دەربەندیخان لە باشوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رانندەی بارهەڵگریگ کە مەی وەپی بویە، کۆنترۆل لەدەس دەێد لە ئەنجام بارهەڵگرەگەی پلێد لە دەربەندیخان باشوور شار سلێمانی وەبان سنوور پارێزگای وەرد دیالە".

سەرچەوەگە وتیش "رویداوەگە بویە مدوو مردن رانندە بارهەڵگرەگە" وتیش "هێزەیل ئەمنی رەسینەس شوین رویداوەگە و رێکارەیل پێویست وەرگردنە".

لە رویداو ترەک سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای دیالە خەوەردا لە مردن ژنیگ و زەخمداری 6 کەس وە رویداو هاتوچو لە پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد "ماشینیگ لەجویر هایلۆکس کە پیایگ لەناوی ماشینەگە رانییە و 4 ژن لەناوی بویە کە یەکیگیان داڵگ رانندەگەس، دەێد لە ماتووڕسکیلیگ لە جویر سەتوتە کە گەنجیگ لەداڵگبوی 2009 وەرد خوەشکەگەی لەداڵگبوی 2009 لە مەکتەو گلەوخواردنە لە ناوچەی تەحویلە لە قەزای خالس".

سەرچەوەگە وتیش "رانندەی ماشین هایلۆکسەگە زەخمداربوی و داڵگی مردیە لەناو ماشینەگە، هەمیش ئەو سێ ژنەی ترەکیش زەخمدارنـ، هەمیش خوەنەوارەگە و خوەشکەگەی کە لەناو سەتوتەگە بوی وە سەختی زەخمداربوین".

دیاریکرد "رویداوەگە وە مدوو چگن وە یەک ئاراستە بویە لەبان رییگ وەپیچەوانەی کڕ هاتوچو، چوینکە ناوچەگە جادەی نمونەیگ نەیرێد".