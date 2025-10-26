مردن و زەخمداری 7 فەرمانبەر وە تەقینەوەی گەپیگ و هیزگردن ئاگر لەناو ئەمار نەفتیگ لە بەسرە
شەفەق نیوز ـ بەسرە
شایەتحالەیل، ئمڕوو یەکشەمم، خەوەردان لە تەقینەوەیگ لە ناوچەی بەرجەسیەی نەفتی سەر وە قەزای زوبێر خوەرئاوای پارێزگای بەسرە باشوور عراق.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، تیمیگ ئاگر کپەوکردن رەسینەس شوین رویداوەگە کۆنترۆل ئاگرەگە کردنە کە لەناو ئەماریگ نەفتی هیز گردیە.
سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوگە لە ئەنجام تەقیان یەکیگ لە توربینەیل بویە کە بویەسە مدوو رویداوەگە لەناو ئەمار برجسیە 1.
ئشکرایکرد تیمەیل وەرگیری شارستانی بەسرە وەردەوامن لە تەقەلایان ئەرا کپەوکردن وە پاڵپشتی تیم کپەوکردن نەفتی، دیاریکرد رازی عەبدولساحب وەرپرس بەش ئەمارەیل زوبیر 2 گیان لەەسداس و شەش کەس لە کراکارەیل نەفتیش زەخمدارن.
وەپای ڤیدیۆیەیل کە بڵاوبویە دویکەل خەس سیایگ وە ئاسمان بڵاوەوبوود.