مردن و زەخمداری 6 کەس وە رویداو هاتوچو لە باشوور عراق

شەفەق نیوز ــ میسان

سەرچەوەیگ پزیشکی لە میسان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن و زەخمداری شەش کەس وە رویداو هاتوچو لە باکوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دوو ماشین لەیەکەوداین لەبان ری میسان ـ بەغدا لە سنوور قەزای کەمیت باکوور پارێزگاگە، بویە مدوو مردن سێ کەس و زەخمداری سێ کەس ترەک".

دیاریکرد، تەرم قوربانیەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری کلکریا ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی و زەخمدارەیلیش کلکریانە خەستەخانە تا چارەسەر وەربگرن.