مردن و زەخمداری 6 کەس وە رویداو هاتوچو لە باشوور عراق
2025-08-21T09:28:36+00:00
شەفەق نیوز ــ میسان
سەرچەوەیگ پزیشکی لە میسان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن و زەخمداری شەش کەس وە رویداو هاتوچو لە باکوور پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دوو ماشین لەیەکەوداین لەبان ری میسان ـ بەغدا لە سنوور قەزای کەمیت باکوور پارێزگاگە، بویە مدوو مردن سێ کەس و زەخمداری سێ کەس ترەک".
دیاریکرد، تەرم قوربانیەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری کلکریا ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی و زەخمدارەیلیش کلکریانە خەستەخانە تا چارەسەر وەربگرن.