‏مردن و زەخمداری 4 کەس کە ئەفسەر پۆلیس ها ناویان وە رویداو هاتوچو لە باشوور بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن دوو کەس زەخمداری دوو کەس کە ئەفسەریگ وە پلەی عەقید هاناویان لە فەوج فریاکەفتن نەجەف وە رویداو هاتوچو لەە باشوور بەغدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە لە ئەنجام لەیەکەوداین سێ ماشین لەبان ری فریاکەفتن خێرابوی لە ناحیەی رەشید باشوور پایتەخت.

‏وتیش، ماشینەیل فریاکەفتن زەخمدارەیل ئەرا چارەسەرکردن کلکردنە خەستەخانە، تەرم دوو قوربانیەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن، هێزە ئەمنیەیل ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن.

