مردن و زەخمداری 4 کەس کە ئەفسەر پۆلیس ها ناویان وە رویداو هاتوچو لە باشوور بەغدا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن دوو کەس زەخمداری دوو کەس کە ئەفسەریگ وە پلەی عەقید هاناویان لە فەوج فریاکەفتن نەجەف وە رویداو هاتوچو لەە باشوور بەغدا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە لە ئەنجام لەیەکەوداین سێ ماشین لەبان ری فریاکەفتن خێرابوی لە ناحیەی رەشید باشوور پایتەخت.
وتیش، ماشینەیل فریاکەفتن زەخمدارەیل ئەرا چارەسەرکردن کلکردنە خەستەخانە، تەرم دوو قوربانیەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن، هێزە ئەمنیەیل ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن.