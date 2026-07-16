‏مردن و زەخمداری 22 زیارەتکار وە رویداو هاتوچو لە بەسرە

شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، دە کەس وەلای کەم گیان لەدەسدەن و 12ی ترەک زەخمداربوین لە بەسرە وە رویداو هاتوچو لەبان ری وەرەو پارێزگای کەربەلا چگنە وە پیادە.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: رانندەی ماشینیگ لە جویر "تاهۆ" ری سەرەکی قەزای هاریسە لە باکوور و خوەرهەڵات بەسرە، کە زیارەتکەرەیل لەو ری وەرەو کەربەلا، چگە ناو شمارەیگ لە زیارەتکەرەیل لە ساعەت 3 شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە.

‏وتیش: رویداوەگە بویە مدوو مردن دە کەس جویر ئاماریگ سەرەتایی، و 12 کەسیش زەخمداربوی بڕیگیان زەخمداریان سەختە، دیاریکرد رانندەگە "سەرخوەش بویە".

‏ئاشکرایکرد، "وەڕێوەبەرایەتی هاتوچوی بەسرە ری وەرانوەر هاتوچوی ماشینەیل بڕینە وە مدوو رویداوەگە".

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