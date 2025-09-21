مردن و زەخمداری 15 کەس وە رویداوەیل هاتوچو جیاواز لە نەینەوا

شەفەق نیوز ـ نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن و زەخمداری 15 کەس، وە رویداوەیل هاتوچو جیاواز لە پارێزگاگە.

سەرچەوەگ وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "کەسیگ وە رویداو هاتوچو تلانن لە ناحیەی عەیازیە گیان لەدەسدا و 14 کەس ترەک زەخمداربوین لە زنجیرە رویداوەیل هاتوچو کە لەماوەی بیس و چوار ساعەت گوزەشتە پارێزگاگە وەخوەی دیەسێ".

وتیش؛ "رویداوەیل بەشەوبوین وەبان ناوچە جیاوازەل شار موسڵ و قەزا و ناحیەیل نەینەوا، و بریتین لە رویداو تلیان لەیەکەوداین وەرد رویداوەل جیاوازەیل پەیونیدار وە ماتۆڕسکیل".