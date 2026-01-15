مردن و زەخمداری 10 کەس وە رویداو هاتوچو لە دیالە (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مرد هەشت کەس و زەخمداری دوو کەس وە رویداو هاتوچو لەبان ری ناوەین پارێزگای بەغدا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوەگە لە نزیک کویچەی زەهرا لە پارێزگای دیالە رویدا لەناوەین ماشینیگ لە جویر (جینسسز) تایوەت و (کیا) تەکسیگ کە زریارەتکارەیل هەگردوێد لە قەزای خاڵس ئەرا شار کازمیە لە بەغدا چگنە".
وتیش، "رویداوەگە بویە مدوو مردن هەر پەنج سەرنشینەیل ماشین تاکسیەگە، و سێ کەس لە سەرنشینەیل ماشینەگەی ترەک و زەخمداری دوو کەس".
وتیش "مدوو رویداوەگە تەقیان چەرخ ماشین (جینسسز)ەگە بویە کە بویەسە مدوو لەری دەرچگنی و لەیەکەوداینی" دیاریکرد تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکریان تا رێکار یاسایی ئەنجام بیرێد، و زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە کلکریا.