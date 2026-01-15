‏مردن و زەخمداری 10 کەس وە رویداو هاتوچو لە دیالە (ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مرد هەشت کەس و زەخمداری دوو کەس وە رویداو هاتوچو لەبان ری ناوەین پارێزگای بەغدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوەگە لە نزیک کویچەی زەهرا لە پارێزگای دیالە رویدا لەناوەین ماشینیگ لە جویر (جینسسز) تایوەت و (کیا) تەکسیگ کە زریارەتکارەیل هەگردوێد لە قەزای خاڵس ئەرا شار کازمیە لە بەغدا چگنە".

‏وتیش، "رویداوەگە بویە مدوو مردن هەر پەنج سەرنشینەیل ماشین تاکسیەگە، و سێ کەس لە سەرنشینەیل ماشینەگەی ترەک و زەخمداری دوو کەس".

‏وتیش "مدوو رویداوەگە تەقیان چەرخ ماشین (جینسسز)ەگە بویە کە بویەسە مدوو لەری دەرچگنی و لەیەکەوداینی" دیاریکرد تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکریان تا رێکار یاسایی ئەنجام بیرێد، و زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە کلکریا.

