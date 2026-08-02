مردن و زەخمداری 10 کەس لە واست و کوشیان گەنجیگ لە کەرکوک
شەفەق نیوز ـ کەرکوک / واست
هەردوگ پارێزگای کەرکوک و واست، ئمڕوو یەکشەممە، دوو رویداو ئەمنی وە خوەیان دین یەکیگیان رویداویگ هاتوچو رخدار بویە مدوو مردن و زەخمداری 10 کەس، لە هەمان وەخت دویەم کوشیان گەنجیگە وە چەقوو.
واست
سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا سێ کەس کە ئەفسەریگ وە پلەی عەقید لە سوپای عراقی ها ناویان گیان لە دەسدان و هەفت کەسیش زەخمداربوین لە ئەنجام رویداو هاتوچو لە یەکەوداین "پاسیگ" کە زیارەتکەرەیل ئیرانی هەڵگردوێد وەگەرد ماشینیگ ترەک لەبان ری سەرەکی نزیک قەزای عەزیزیە لە ناوڕاس واست.
وتیش، ماشینەیل فریاکەفتن زەخمدارەیل ئەرا نزیکترین خەستەخانە کلکردن تا چارەسەر وەربگرن بڕیگیان لە رخداری دەرچکنە، و تەرم قوربانیەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکریان و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریا.
کەرکوک
لەرویداو ترەک سەرچەوەیگ پزیشکی وە ئاژانسەگەمان راگەیان "گەنجیگ 0 ساڵان وە ناو (ع، ح)، دویەشەو شەممە لەبان یەکشەممە رویوەروی وە چەقوو داین لە ملی بویە مەوقەی مەرافکردن وەرد چەن کەسیگ ناسریاگ لە کویچەی خەزرای شار کەرکوک".
وتیش: "زەخمدارەگە دەسوەجی ئەرا خەستەخانەیگشتی کەرکوک کلکریا، باوجی لەوەر سەختی زەخمداریەگەی گیان لەدەسدا".
سەرچەوەگە دیاریکرد "تەرم قوربانیەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری کلکریا تا رێکارەیل یاسایی ئەرای تەواوبکەن، هێزەیل ئەمنی دەسکردنەس لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە، و دەسکردنە وە دەسگیرکردن ئەو کەسەیلە تاوانبارن رێکار یاسایی وەرانوەریان گیرێدەوە".