‏مردن و زەخمداری 10 کەس لە واست و کوشیان گەنجیگ لە کەرکوک

شەفەق نیوز ـ کەرکوک / واست

‏هەردوگ پارێزگای کەرکوک و واست، ئمڕوو یەکشەممە، دوو رویداو ئەمنی وە خوەیان دین یەکیگیان رویداویگ هاتوچو رخدار بویە مدوو مردن و زەخمداری 10 کەس، لە هەمان وەخت دویەم کوشیان گەنجیگە وە چەقوو.

‏ واست

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا سێ کەس کە ئەفسەریگ وە پلەی عەقید لە سوپای عراقی ها ناویان گیان لە دەسدان و هەفت کەسیش زەخمداربوین لە ئەنجام رویداو هاتوچو لە یەکەوداین "پاسیگ" کە زیارەتکەرەیل ئیرانی هەڵگردوێد وەگەرد ماشینیگ ترەک لەبان ری سەرەکی نزیک قەزای عەزیزیە لە ناوڕاس واست.

‏وتیش، ماشینەیل فریاکەفتن زەخمدارەیل ئەرا نزیکترین خەستەخانە کلکردن تا چارەسەر وەربگرن بڕیگیان لە رخداری دەرچکنە، و تەرم قوربانیەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکریان و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریا.

‏کەرکوک

‏لەرویداو ترەک سەرچەوەیگ پزیشکی وە ئاژانسەگەمان راگەیان "گەنجیگ 0 ساڵان وە ناو (ع، ح)، دویەشەو شەممە لەبان یەکشەممە رویوەروی وە چەقوو داین لە ملی بویە مەوقەی مەرافکردن وەرد چەن کەسیگ ناسریاگ لە کویچەی خەزرای شار کەرکوک".

‏وتیش: "زەخمدارەگە دەسوەجی ئەرا خەستەخانەیگشتی کەرکوک کلکریا، باوجی لەوەر سەختی زەخمداریەگەی گیان لەدەسدا".

‏سەرچەوەگە دیاریکرد "تەرم قوربانیەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری کلکریا تا رێکارەیل یاسایی ئەرای تەواوبکەن، هێزەیل ئەمنی دەسکردنەس لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە، و دەسکردنە وە دەسگیرکردن ئەو کەسەیلە تاوانبارن رێکار یاسایی وەرانوەریان گیرێدەوە".

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