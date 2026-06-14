مردن و زەخمداربوین 3 کەس وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لە بەسرە (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز - بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی، رووژ یەکشەممە، خەوەردا لە مردن و زەخمداربوین سێ کەس وە مدوو رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لە پارێزگای بەسرە باشوور عراق.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری زوبێر خوەراوای شار بەسرە رویدا، ک بۊیە مدوو مردن کەسیگ دەسوەجی، و زەخمداربوین دوو کەس ترەک وە زەخمەیل جیاواز.
دیمەنەیل ڤیدیۆیی ک دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفت، مەوقەی سەرەتایی رویداوەگە، و گردەوبوین شمارەیگ لە هاووڵاتییەیل ئەرا لاوردن زەخمدارەیل نیشان دان.