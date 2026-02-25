مردن و زەخمداربوین ٥ کەس وە روداویگ هاتوچو لە ئەنبار
2026-02-25T08:24:00+00:00
شەفەق نیوز - ئەنبار
سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی تەندروستی ئەنبار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەر دا لە مردن و زەخمداربوین پەنج کەس وە هووکار روداویگ هاتوچو.
سەرچەوەگە ئەڕا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لەبان ری خێرا نزیک شار فەلوجە بویە و بویەسە هووکار مردن کەسیگ و زەخمداربوین چوار کەس تر، کە بار تەندروستی دوو کەسیان فرە سەختە.
دیاری کرد، تەرمەگە کل کریاگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری ئەرا
جیوەجیکردن رێکارەیل یاسایی، و زەخمدارەیل تریش کل کریانە ئەرا خەستەخانەیگ نزیک ئەڕا چارەسەرکردن.