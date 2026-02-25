‏مردن و زەخمداربوین ٥ کەس وە روداویگ هاتوچو لە ئەنبار

‏مردن و زەخمداربوین ٥ کەس وە روداویگ هاتوچو لە ئەنبار
2026-02-25T08:24:00+00:00

شەفەق نیوز - ئەنبار

‏سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی تەندروستی ئەنبار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەر دا لە مردن و زەخمداربوین پەنج کەس وە هووکار روداویگ هاتوچو.

‏سەرچەوەگە ئەڕا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لەبان ری خێرا نزیک شار فەلوجە بویە و بویەسە هووکار مردن کەسیگ و زەخمداربوین چوار کەس تر، کە بار تەندروستی دوو کەسیان فرە سەختە.

‏دیاری کرد، تەرمەگە کل کریاگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری ئەرا

 جیوەجیکردن رێکارەیل یاسایی، و زەخمدارەیل تریش کل کریانە ئەرا خەستەخانەیگ نزیک ئەڕا چارەسەرکردن.

