مردن ژنیگ دویای وەخوارکەفتنی لە تاوەر زانکۆی بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
ژنیگ، ئمڕوو چوارشەممە، گیان لەدەسدا وە مدوو وەخوارکەفتن لەبان تاوەر زانکۆی بەغدا رویداوەگە تا وەخت ئامادەکردن خەوەرەگە هووکاری نەزانیاس.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ دەرنەچگە ئایا خوەنەوارە قوربانیەگە یا فەرمانبەر میلاک زانکۆگەس، وتیش؛ ماشین فریاکەفتن تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری لە بەغدای پایتەخت کلکردیە.
وتیش، دەزگا ئەمنیەیل ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان، و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی و هووکار رویداوەگە وازکردن، کە ئایا رویداوەگە تاوانکاریە یا خوەیکوشی یا ناکاوی بویە.