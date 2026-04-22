‏مردن ژنیگ دویای وەخوارکەفتنی لە تاوەر زانکۆی بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ژنیگ، ئمڕوو چوارشەممە، گیان لەدەسدا وە مدوو وەخوارکەفتن لەبان تاوەر زانکۆی بەغدا رویداوەگە تا وەخت ئامادەکردن خەوەرەگە هووکاری نەزانیاس.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ دەرنەچگە ئایا خوەنەوارە قوربانیەگە یا فەرمانبەر میلاک زانکۆگەس، وتیش؛ ماشین فریاکەفتن تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری لە بەغدای پایتەخت کلکردیە.

‏وتیش، دەزگا ئەمنیەیل ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان، و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی و هووکار رویداوەگە وازکردن، کە ئایا رویداوەگە تاوانکاریە یا خوەیکوشی یا ناکاوی بویە.

