‏مردن نویسەر و شاعیر عراقی هیشام ئەلعەگیدی لە تەمەن 68 ساڵە

‏شەفەق نیوز - نەینەوا

‏نویسەر و شاعیر عراقی، دکتۆر هیشام عەبدولکەریم ئەلعەگیدی، ئمڕوو دووشەممە، لە تەمەن شەس و هەشت ساڵی وە مدوو تێکچگن تەندروسی لەناوکاو گیان لەدەسدا، وەپای ئەوەگ کەسەیل نزیک لە خێزانەگەی راگەیاڻنە.

‏کووچکردگ لە داڵگبوی ساڵ 1957ە، خاوەن بڕوانامەی دکتۆراس لە مێژووی ئیسلامی، و وە یەکیگ لە دەنگە ئەدەبی و روشنهویری لە نەینەوا و عراق دانرێد.

‏عەگیدی ئەندام بوی لە یەکێتی ئەدیبان و نویسەرەیل عراق، ئەندام یەکێتی ئەدیبەیل عەرەب ئەندام یەکێتیی ناودەوڵەتی ئەدیبەیل، ئەندام لە سەندیکای هونەرمەنەیل عراق، وسەرۆک لق یەکێتی ناودەوڵەتی ئەدیبان لە نەینەوا، ڕاوێژکار ناوەن ڕاگەیانن روشنهویر لە عراق.

‏بەرھەمە ئەدەبی و مێژووییەیلی میراتییگ ئەدەبی و دەوڵەمەنە لەدویای خوەی وەجیهیشتیە کە لەناوەین

‏خوالێخۆشبوو میراتێکی ئەدەبی دەوڵەمەندی لە دوای شیعر، شانۆ و مێژوو بەشەوبویە لەوانە:

‏لە مژار شیعر: (موسيقى لردم الحزن)، (بلقيس تبحث عن سبأ)، (قريب.. بعيدون)، (لا أحد ينتظر القادمين)، و (خرائط المعنى)، لە مژار شانۆ: (ربما حين يجيء)، (وادي الأحلام)، و (البيت)، لە مژار مێژوو: (الحنيفية والأحناف عند العرب).

‏