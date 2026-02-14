‏مردن ئەندامیگ ئەمنی وەشیوەی نادیاریگ و خوەیکوشتن گەنجیگ بیس ساڵان لە کەرکوک و زیقار

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن ئەندامیگ ئەمنی وە رویداو نادیاریگ، و خوەیکوشتن گەنجیگ بیس ساڵان لە پارێزگایەیل کەرکوک و زیقار.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "یەکیگ لە ئەندامەیل پاسەوانەیل سەر وە وەڕێوەبەر هاتوچوی کەرکوک لەناو ناوچەی شورا وە رویداویگ نادیار گیان لەدەسدا، و هێزەیل ئەمنی دەسکردنەس وە لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە" وتیش "رویداوەگە لەناو شوینیگ نیشتەجیبوین لە ناوچەگە رویدایە" کە ئەندام ئەمنیەگە وە کوشیاگی وە گولە پەیاکریاس.

‏وتیش؛ "لایەنەیل پەیوەیدار تەرمەگە ئەرا فەمانگەی پزیشک دادوەری کلردن ئەرا تەواوکردن رێکارەیل پێویست و دیاریکردن هووکار مردنی.

‏سەرچەوەگە دووپاتکرد "دەزگا ئەمنیەیل کارکەن ئەرا کووکردن بەڵگە و دانوەپینانەیل کەسوکاری" داواکەێد "تا وەخت تەواونەبوین لێکۆڵینەوەی فەرمی و راگەیاننی وەشیوەی کۆتایی زانیاری بڵاونەکەن".

‏سەرچەوەی ئەمنی ترەک وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "گەنجیگ بیس ساڵان کۆتایی وەژیان خوەی هاورد لەناو ماڵ لەناوچەی ئال بو عەزیم باشوور شار ناسڕیە، ناوەن پارێزگای زیقار".

‏وتیش، "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دەریخەن رویداوەگە لە ئەنجام گیچەڵ دەروینی بویە" دووپاتکرد "لێکۆڵینەوەی فەرمی لە رویداوەگە و چۆنیەتی رویدانی وازکریاس".

