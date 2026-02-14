مردن ئەندامیگ ئەمنی وەشیوەی نادیاریگ و خوەیکوشتن گەنجیگ بیس ساڵان لە کەرکوک و زیقار
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن ئەندامیگ ئەمنی وە رویداو نادیاریگ، و خوەیکوشتن گەنجیگ بیس ساڵان لە پارێزگایەیل کەرکوک و زیقار.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "یەکیگ لە ئەندامەیل پاسەوانەیل سەر وە وەڕێوەبەر هاتوچوی کەرکوک لەناو ناوچەی شورا وە رویداویگ نادیار گیان لەدەسدا، و هێزەیل ئەمنی دەسکردنەس وە لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە" وتیش "رویداوەگە لەناو شوینیگ نیشتەجیبوین لە ناوچەگە رویدایە" کە ئەندام ئەمنیەگە وە کوشیاگی وە گولە پەیاکریاس.
وتیش؛ "لایەنەیل پەیوەیدار تەرمەگە ئەرا فەمانگەی پزیشک دادوەری کلردن ئەرا تەواوکردن رێکارەیل پێویست و دیاریکردن هووکار مردنی.
سەرچەوەگە دووپاتکرد "دەزگا ئەمنیەیل کارکەن ئەرا کووکردن بەڵگە و دانوەپینانەیل کەسوکاری" داواکەێد "تا وەخت تەواونەبوین لێکۆڵینەوەی فەرمی و راگەیاننی وەشیوەی کۆتایی زانیاری بڵاونەکەن".
سەرچەوەی ئەمنی ترەک وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "گەنجیگ بیس ساڵان کۆتایی وەژیان خوەی هاورد لەناو ماڵ لەناوچەی ئال بو عەزیم باشوور شار ناسڕیە، ناوەن پارێزگای زیقار".
وتیش، "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دەریخەن رویداوەگە لە ئەنجام گیچەڵ دەروینی بویە" دووپاتکرد "لێکۆڵینەوەی فەرمی لە رویداوەگە و چۆنیەتی رویدانی وازکریاس".