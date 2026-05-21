مردن ئەندامیگ حەشد شەعبی وە رویداو ماتوڕسکیل لە دیالە
2026-05-21T09:06:54+00:00
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن ئەندامیگ حەشد شەعبی، وە مدوو رویداو هاتوچو لە پارێزگای دیالە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئەندامیگ ئمڕوو گیان لەدەسدا لەدویای لەیەکەوداین ماتۆڕسکیلەگەی وەگەرد دیواریگ چیمەنتو لە ناحیەی عەبارە باکوور خوەرهەڵات شار بەعقوبە ناوەن پارێزگای دیالە.
ئاشکرایکرد، هێزە ئەمنیەیل لە شوین رویداوەگە ئامادەبوین و تەرمەگە لاوردن، لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی روداوەگە وازکردن.