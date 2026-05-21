‏مردن ئەندامیگ حەشد شەعبی وە رویداو ماتوڕسکیل لە دیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن ئەندامیگ حەشد شەعبی، وە مدوو رویداو هاتوچو لە پارێزگای دیالە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئەندامیگ ئمڕوو گیان لەدەسدا لەدویای لەیەکەوداین ماتۆڕسکیلەگەی وەگەرد دیواریگ چیمەنتو لە ناحیەی عەبارە باکوور خوەرهەڵات شار بەعقوبە ناوەن پارێزگای دیالە.

‏ئاشکرایکرد، هێزە ئەمنیەیل لە شوین رویداوەگە ئامادەبوین و تەرمەگە لاوردن، لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی روداوەگە وازکردن.

