‏مردن گەنجیگ وە مدوو وەخوارکەفتن ماشینیگ لەبان پیەڵیگ لە کەرکوک

‏مردن گەنجیگ وە مدوو وەخوارکەفتن ماشینیگ لەبان پیەڵیگ لە کەرکوک
2026-06-22T11:17:14+00:00

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن گەنجیگ لەوەر وەخوارکەفتن ماشینی لەبان پیەڵیگ هەڵواسیاگ لە ناوچەی پیشەسازی ناوڕاس پارزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوە هاتوچوەگە شەوەکی ئمڕوو رویدا لەدویای وەخوارکەفتن ماشینگ لەبان پیەڵیگ لە ناوچەی پیشەسازی، لە ئەنجام رانندەی ماشینەگە گەنجیگە وەناو کەرار یوسف دەسوەجی گیان لەدەسدا".

‏وتیش "هێزیگ ئەمن تیمیگ فریاکەفتن رەسینەس شوین رویداوەگە، تەرم قوربانیەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی و هووکار رویداوەگە وەردەوامە".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon