مردن گەنجیگ وە مدوو وەخوارکەفتن ماشینیگ لەبان پیەڵیگ لە کەرکوک
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن گەنجیگ لەوەر وەخوارکەفتن ماشینی لەبان پیەڵیگ هەڵواسیاگ لە ناوچەی پیشەسازی ناوڕاس پارزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوە هاتوچوەگە شەوەکی ئمڕوو رویدا لەدویای وەخوارکەفتن ماشینگ لەبان پیەڵیگ لە ناوچەی پیشەسازی، لە ئەنجام رانندەی ماشینەگە گەنجیگە وەناو کەرار یوسف دەسوەجی گیان لەدەسدا".
وتیش "هێزیگ ئەمن تیمیگ فریاکەفتن رەسینەس شوین رویداوەگە، تەرم قوربانیەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی و هووکار رویداوەگە وەردەوامە".