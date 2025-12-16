‏مردن گەنجیگ وە مدوو کەفتنی وەناو ئەماریگ پاڵاوگەی بێجی

‏شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین

‏سەرچەوەیگ نەفتی لە پالاوگەی بێجی لە پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن گەنجیگ تەمەن 23 ساڵان کە تویش رویداو کەفتنە ناو یەکیگ لە ئەمارەیل ناو پاڵاوگەگە هاتگە مەوقەی ئەنجامداین ئەرکەگەی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوەگە لە وەخت کارکردن ئەو گەنجە رویدا کە ئەندام مەفرەزەیگ ئەندازیاری بویە و کار هونەری لەناو پاڵاوگەگە وەپیدریابوی، لەو مەوقە هاوسەنگی لەدەسدەێد و کەفێدە ناو یەکیگ لە ئەمارەیل یەیش بویەسە مدوو زەخمداریبوین سەختیگی".

‏وتیش "تیم فریاکەفتن رەسینەس شوین رویداوەگە، گەنجاگە گواستنەس لەدویای ئەوەگ تویش زەخمداری سەختیگ بوود ئەرا چارەسەرکردن پێویست کلکرێدە قاویش فریاکەفتن، باوجی وە مدوو زەخمداریبوین سەختی گیان لەدەسدەێد".

‏دیاریکرد "لایەنەیل پەیوەنیدار و ئیدارەی پاڵاوگەگە لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە و چۆنیەتی وازکردنە".