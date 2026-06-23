مردن گەنجیگ وە رویداو تلانن و ئازادکردن رفیاییگ لە بەغدا و سەڵاحەدین
شەفەق نیوز ـ بەغدا / سەڵاحەدین
دوو سەرچەوەی ناوخوەیی، ئمڕوو سێشەممە، باس لە گیانلەدەسدان و زەخمداربوینی 7 کەس کردن لە ئەنجام دوو رویداو جیا لە سلێمانی و سەڵاحەدین، و لەوەختیگ هێزەیل ئەمنی توەنستن کەسیگ رفیاگ ئازاد بکەن و دوو لە رفێنەرەیل لەناو بەغداد دەسگیر بکەن، تیمەیل ئاگرکپەوکەر توەنستن ئاگریگ لە موسڵ بکوشننەو بی ئەوەگ زەرەد گیانی بوود.
یەکیگ لە سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ گیان لە دەس دا وە مدوو ئەو زەخمە سەختە کە تویشی بوی لە ئەنجام رویداو تلانن، و دیاریکرد لایەنەیل پەیوەنیدار زوی رەسینە شوین رویداوەگە و تەرمەگە ئەرا بەش پزیشک دادوەری کلکردن و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن.
سەرچەوەگە وتیش: دەزگا ئەمنیەیل دەس کردنە کووکردن بەڵگە و پووچەوکردن کامێرا چەودێرییەیل ک لە ناوچەگە بڵاوبوینە ئەرا دیاریکردنی ناسنامەی شۆفێرەگە و شوونەپاییکردن ئەرا دەسگیرکردنی و ئەنجامدان رێکارەیل یاسایی وەرانوەری.
سەرچەوەیگ تر ئەرا ئاژانسەگە وت: "هێزیگ ئەمنی توەنست کەسیگ رفیاگ ئازاد بکەێد و دوو لە رفێنەرەیل لەناوچەی زەعفەرانیە دەسگیر بکەێد و چەک جویر کڵاشینکۆف کە وەر دەس رفێنەرەیل بوی دەس وەبانی بگرن".
وەپای سەرچەوەگە، دانوەپینانەیل سەرەتایی ئاشکرا کرد رفێنەرەیل ئەو کارە لە ئەنجام ناکۆکی دارایی ناوبەینیان ئەنجامدانە.
لە سلێمانی، سەرچەوەیگ ناوخوەیی باس لە رویداویگ هاتووچوو رخداریگ کرد لەبان ریی ناوەین رانیە و دەربەندیخان نزیک ئاوای قوڵاغو، ک بویە مدوو زەخمداری شمارەیگ کەس.
وتیش: تیمەیل فریاگوزاری و لایەنەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە کلکریان ئەرا وەرگرتن چارەسەر، لە وەختیگ تەرمەیل قوربانییەیل ئەرا لایەنەیل پەیوەنیدار کلکریان.
سەرچەوەگە دیاری کرد، لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی هێمان وەردەوامە ئەرا زانین هووکارەیل رویداوەگە و وردەکارییەیل، لە وەختیگ هێمان ناسنامەی قوربانییەیل وە شێوەی فەرمی نەزانریاگە.
باوجی لە نەینەوا، تیمەیل بەرگری شارستانی توەنستن کۆنترۆڵ ئاگریگ بکەن کە لە نهۆم دویەم باڵەخانەیگ بازرگانی لە ناوچەی دەورە سەییدەتی جەمیلە خوەرهەڵات موسڵ هیزگردیە، بی ئەوەگ زەرەد گیانی توومار بکریەێد.
سەرچەوەیگ ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە لەناو ئاشپەزخانەی یەیگ لە خواردنگەیل کە لە نهۆم دویەم باڵەخانەگە بوی هیزگردیە، یەش هەوەجەی دەسوەردان تیمەیل بەرگری شارستانی کرد توەنستن ئاگرەگە کپەوبکەن و کۆنترۆڵ رویداوەگە بکەن.
وتیش: خێرایی جواوداینیان بەشدار بوی لە رێگری لە بڵاوبوین ئاگرەگە ئەرا نهۆم یەکەم و دوکانەیل بازرگانی هاوسای، وەتایبەت دوکانەیل فرۆشتن قلیان و عەتر، کە یەیش بویە مدوو ئەوەگ زەرەد گەپیگ نەڕەسنێد کە هاتێ بویاتادە مدوو زەرد دایی گەپیگ.
سەرچەوەگە دیاری کرد تیمەیل بەرگری شارستانی پرۆسەیل سەردەوکردنەوە تەواو کردن و شوینەوار رویداوەگە پاک کردن، لە وەختیگ لێکۆڵینەوەیگ واز کریا ئەرا زانین هووکارەیل هیزگردن ئاگرەگە.