‏مردن گەنجیگ وە رویداو تلانن و ئازادکردن رفیاییگ لە بەغدا و سەڵاحەدین

شەفەق نیوز ـ بەغدا / سەڵاحەدین

‏دوو سەرچەوەی ناوخوەیی، ئمڕوو سێشەممە، باس لە گیانلەدەسدان و زەخمداربوینی 7 کەس کردن لە ئەنجام دوو رویداو جیا لە سلێمانی و سەڵاحەدین، و لەوەختیگ هێزەیل ئەمنی توەنستن کەسیگ رفیاگ ئازاد بکەن و دوو لە رفێنەرەیل لەناو بەغداد دەسگیر بکەن، تیمەیل ئاگرکپەوکەر توەنستن ئاگریگ لە موسڵ بکوشننەو بی ئەوەگ زەرەد گیانی بوود.

‏یەکیگ لە سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ گیان لە دەس دا وە مدوو ئەو زەخمە سەختە کە تویشی بوی لە ئەنجام رویداو تلانن، و دیاریکرد لایەنەیل پەیوەنیدار زوی رەسینە شوین رویداوەگە و تەرمەگە ئەرا بەش پزیشک دادوەری کلکردن و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن.

‏سەرچەوەگە وتیش: دەزگا ئەمنیەیل دەس کردنە کووکردن بەڵگە و پووچەوکردن کامێرا چەودێرییەیل ک لە ناوچەگە بڵاوبوینە ئەرا دیاریکردنی ناسنامەی شۆفێرەگە و شوونەپاییکردن ئەرا دەسگیرکردنی و ئەنجامدان رێکارەیل یاسایی وەرانوەری.

‏سەرچەوەیگ تر ئەرا ئاژانسەگە وت: "هێزیگ ئەمنی توەنست کەسیگ رفیاگ ئازاد بکەێد و دوو لە رفێنەرەیل لەناوچەی زەعفەرانیە دەسگیر بکەێد و چەک جویر کڵاشینکۆف کە وەر دەس رفێنەرەیل بوی دەس وەبانی بگرن".

‏وەپای سەرچەوەگە، دانوەپینانەیل سەرەتایی ئاشکرا کرد رفێنەرەیل ئەو کارە لە ئەنجام ناکۆکی دارایی ناوبەینیان ئەنجامدانە.

‏لە سلێمانی، سەرچەوەیگ ناوخوەیی باس لە رویداویگ هاتووچوو رخداریگ کرد لەبان ریی ناوەین رانیە و دەربەندیخان نزیک ئاوای قوڵاغو، ک بویە مدوو زەخمداری شمارەیگ کەس.

‏وتیش: تیمەیل فریاگوزاری و لایەنەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە کلکریان ئەرا وەرگرتن چارەسەر، لە وەختیگ تەرمەیل قوربانییەیل ئەرا لایەنەیل پەیوەنیدار کلکریان.

‏سەرچەوەگە دیاری کرد، لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی هێمان وەردەوامە ئەرا زانین هووکارەیل رویداوەگە و وردەکارییەیل، لە وەختیگ هێمان ناسنامەی قوربانییەیل وە شێوەی فەرمی نەزانریاگە.

‏باوجی لە نەینەوا، تیمەیل بەرگری شارستانی توەنستن کۆنترۆڵ ئاگریگ بکەن کە لە نهۆم دویەم باڵەخانەیگ بازرگانی لە ناوچەی دەورە سەییدەتی جەمیلە خوەرهەڵات موسڵ هیزگردیە، بی ئەوەگ زەرەد گیانی توومار بکریەێد.

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە لەناو ئاشپەزخانەی یەیگ لە خواردنگەیل کە لە نهۆم دویەم باڵەخانەگە بوی هیزگردیە، یەش هەوەجەی دەسوەردان تیمەیل بەرگری شارستانی کرد توەنستن ئاگرەگە کپەوبکەن و کۆنترۆڵ رویداوەگە بکەن.

‏وتیش: خێرایی جواوداینیان بەشدار بوی لە رێگری لە بڵاوبوین ئاگرەگە ئەرا نهۆم یەکەم و دوکانەیل بازرگانی هاوسای، وەتایبەت دوکانەیل فرۆشتن قلیان و عەتر، کە یەیش بویە مدوو ئەوەگ زەرەد گەپیگ نەڕەسنێد کە هاتێ بویاتادە مدوو زەرد دایی گەپیگ.

‏سەرچەوەگە دیاری کرد تیمەیل بەرگری شارستانی پرۆسەیل سەردەوکردنەوە تەواو کردن و شوینەوار رویداوەگە پاک کردن، لە وەختیگ لێکۆڵینەوەیگ واز کریا ئەرا زانین هووکارەیل هیزگردن ئاگرەگە.

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