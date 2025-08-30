مردن گەنجیگ وە خنکیان و توومارکردن 8 زەخمداری لە نەینەوا وە رویداوەیل جیا

شەفەق نیوز ـ نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن گەنجیگ کە مەوقەی مەلەوانیکردن نوقومبویە لەئاوای دویزات سەر وە ناحیە گەیارە باشوور موسڵ، وەگەرد توومارکردن 8 زەخمداری لە چوار رویداو هاتوچو لەماوەی 24 ساعەت گوزەشتە لە پارێزگای نەینەوا.

سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، "گەنجیگ لەناو چەم دیجلە سناوکردیە ئاو ماڵیەسێ و وە خنکیان کۆتایی وە ژیانی تێد" وتیش "پۆلیس دەریاوانی رەسینەس شوین رویداوەگە، بڵاوبوینە ئەرا دراردن تەمەگەی و رادەسکردنی وە پزیشک دادوەری موسڵ".

وتیش، پۆلیس لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وەزکرد ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی".

وەپای سەرچەوەگە، چوار رویداو هاتوچوی رویدایە لە قەزای مەخمور و ناچەیل شار موسڵ لە پیەڵ میساق و ناوچەی نەبی یونس و کوکجلی و کویچەی کەرامە، بویەسە مدوو زەخمداری 8 کەس وە مدوویەو ئەرا خەستەخانە کلکریانە.