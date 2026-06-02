‏مردن گەنجیگ وە تەزيان کارەبا لە کەرکوک

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ پزیشکی لە فەرمانگەی تەندروسی کەرکوک، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن گەنجیگ وە تەزیان کارەبا لە ناوچەی کۆبانی سەر وە سنوور پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، گەنجیگ وەناو (م. م. ع) رەسیە ئەرا یەکیگ لە دامەزراوە تەندروسیەیل پارێزگاگە لەدویای ئەوەگ رویوەرووی تەزووی کارەبا بوود، تەقەلای رزگارکردنی سەرکەفتی نەویە، وەلایەن کارمەنە پزیشکیەیل تایوەت دووپات مردنی کریاس.

‏وتیش؛ٚ رویداوەگە لە ناوچەی کۆبانی رویدایە، وەبی ئەوەگ دەسوەجی چۆنیەتی رویداوەگە روشنبوود، وتیش؛ لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنەس وە کووکردن زانیاری پەیوەنیدار وە رویداوەگە ئەرا زانستن مدوو رویداوەگە.

