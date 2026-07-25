مردن گەنجیگ لە بەغدا وە مدوو زەخداری لەدویای ئەوەگ خوەشگەگەی مادەی سزێنەر رشنێد وەبانی
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ پزیشکی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن گەنجیگ لەوەر تویشهاتن وە سزیان سەختیگ وە مدوو ئەوەگ خوەشگەگەی مادەی سزێنەر وەبان لەشی رشانییە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ قوربانیەگە
(ح) لەداڵگبوی ساڵ 1991ە دویەشەو گیان لەدەسدا لەناو خەستەخانە لەوەر کاریگەری زەخمداریەگەی کە لەناو ماڵیان لە ناوچەی بەیاع رویدایە.
وەپای زانیاری سەرەتایەیل خوەشگەگەی (ف.ح) کە لە داڵگبوی 1988 لەوەر گیچەڵ خێزانی مادەی سزێنەر وەبانی رشانییە، کە بویەسە مدوو سزیانی لەوەر کاریگەریەگەی ئەرا چارەسەرکردن کلکریابویە خەستەخانە.
وەپای سەرچەوەگە توومەتبار لە گوزەشتە دەسوەسەرکریابوی دویاجار لە 14 تەموز ئازادکریابوی وە کەفالەت وە بڕیار دادوەر لێکۆڵەر وتیش لە دویای مردن (ح) رێکارەیل یاسایی تەواوکرێد وەپای یاسا وە سەرپەرتی دادوەر پەیوەنیدار.