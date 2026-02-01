‏مردن نادیار ژنیگ و زەخمداری دوو کەس وە مەرافەیگ لە ناو بازیگای تووپان لە زیقار

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە توومارکردن مردن نادیاریگ کە لە خوەیکوشتن کەێد، وەرد زەخمداری دوو کەس وە مەرافەیگ لەناو بازیگای تووپان لە دوو رویداو جیاواز لە ناوچە جیاوازەیل پارێزگای زیقار.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ژنیگ سی ساڵان دەناو ماڵیان مردیە لەناڕاس شار ناسڕیە، رویداوەگە جۆیر خوەکوشتنە، وەبی ئەوەگ هووکارەگەی بزانرێد".

‏سەرچەوەگە وتیش "تەرمەگە ئەرا فەرمنگەی پزیشک دادوەری کلکریاس ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی و لێکۆڵینەوە".

‏لە رویداویگ جیا، سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، "مەرافیگ دروسبویە وە چەقوو لەناو بازیگای شەعب لەناوڕاس شار ناسڕیە، کە وە مدوو توپان بویە، رەسیەس ئەرا زەخمداربوین سەختیگ دوو کەس".

‏دیاریکرد، "زەخمدارەیل دەسوەجی کلکریانە ئەرا خەستەخانە تا چارەسەر وەربگرن، و هێزەل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردیە".

