مردن نادیار زیندانییگ لە بەسرە.. دەسەی ماف مرۆڤ لێکۆڵینەوە لە هووکارەگەی کەێد
شەفەق نیوز بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن زیندانییگ وە مدوو تێکچگن بارودۆخ تەندروسیەگەی لە پارێزگای بەسرە باشوور عراق.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دەسوەسەرکریایگ لە زیندان ناوەندی بەسرە لەدویای کلکردنی ئەرا خەستەخانە گیان لەدەسدا" وتیش "زیندانیەگە لە داڵگبوی 1977 و دانشتگ پارێزگای بەسرەس، و وەپای مادەی 28 لەیاسای بەرەنگاربوین هووشبەر و کاریگەری دەروینەیل شمارە 50 ساڵ 2017 زیندانیکریابوی".
دیایکر، زیندانیەگە لەناو زیندان بارودۆخ تەندروسی تێکچگە هەوەجە کردیە لە وەلایەن ئیدارەی زیندان کلبکرێد ئەرا یەکیگ لە خەستەخانەیل، وەرجە ئەواگ مردنی رابگەینن.
نویسینگەی کۆمیسیۆن باڵای ماف مرۆڤ لە بەسرە راگەیان، وەدویاچگن لە مردن زیندانیەگە کرێد و کە دویەشەو ئەرا خەستەخانە کلکریاس، لەدویای تێکچگن بارودۆخ تەندروسیەگەی.
نیسینگەگە لە بەیاننامەی کوڵیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، کە وەدویاچگن کەێد وەرد بەش بەرەنگاربوین مادەی هووشبەر ئەرا ئەنجام راپۆرت پزیشک دادوەری زیندانیەگە ئەرا هووکار مردنی.