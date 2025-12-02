‏مردن نادیار زیندانییگ لە بەسرە.. دەسەی ماف مرۆڤ لێکۆڵینەوە لە هووکارەگەی کەێد

‏شەفەق نیوز بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن زیندانییگ وە مدوو تێکچگن بارودۆخ تەندروسیەگەی لە پارێزگای بەسرە باشوور عراق.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "دەسوەسەرکریایگ لە زیندان ناوەندی بەسرە لەدویای کلکردنی ئەرا خەستەخانە گیان لەدەسدا" وتیش "زیندانیەگە لە داڵگبوی 1977 و دانشتگ پارێزگای بەسرەس، و وەپای مادەی 28 لەیاسای بەرەنگاربوین هووشبەر و کاریگەری دەروینەیل شمارە 50 ساڵ 2017 زیندانیکریابوی".

‏دیایکر، زیندانیەگە لەناو زیندان بارودۆخ تەندروسی تێکچگە هەوەجە کردیە لە وەلایەن ئیدارەی زیندان کلبکرێد ئەرا یەکیگ لە خەستەخانەیل، وەرجە ئەواگ مردنی رابگەینن.

‏نویسینگەی کۆمیسیۆن باڵای ماف مرۆڤ لە بەسرە راگەیان، وەدویاچگن لە مردن زیندانیەگە کرێد و کە دویەشەو ئەرا خەستەخانە کلکریاس، لەدویای تێکچگن بارودۆخ تەندروسیەگەی.

‏نیسینگەگە لە بەیاننامەی کوڵیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، کە وەدویاچگن کەێد وەرد بەش بەرەنگاربوین مادەی هووشبەر ئەرا ئەنجام راپۆرت پزیشک دادوەری زیندانیەگە ئەرا هووکار مردنی.

