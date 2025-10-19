مردن نادیار زیندانییگ تاوانبار وە مادەی هووشبەر لەناو خەسەخانەیگ لە باشوور عراق
شەفەق نیوز ـ موسەنا
سرچەوەیگ پزیشکی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن زیندانیگ سزادریاگ وەپای مادەی 28 لە یاسای هووشبەر، لناو خەسەخانەی حەسەنێن فێرکاری لە شار سەماوە، ناوان پارێزگای موسەنا باشوور عراق.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز باس لە زانیاریەیل یا هویردەکاری زیاتر لە باوەت هووکار مردنی یا بارودۆخ دەوروگەردی نەکرد، و لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن.
راگەیان، مادەی 28 لەیاسای مادە هووشبەرەیل پەیوەنیدار وە "تاوانە پەیوەنیدارەیل هەڵگردن و کیشان مادەی هووشبەر و سزایەیلی" ئەرای دیاریکریاس.