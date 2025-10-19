‏مردن نادیار زیندانییگ تاوانبار وە مادەی هووشبەر لەناو خەسەخانەیگ لە باشوور عراق

‏شەفەق نیوز ـ موسەنا

‏سرچەوەیگ پزیشکی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن زیندانیگ سزادریاگ وەپای مادەی 28 لە یاسای هووشبەر، لناو خەسەخانەی حەسەنێن فێرکاری لە شار سەماوە، ناوان پارێزگای موسەنا باشوور عراق.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز باس لە زانیاریەیل یا هویردەکاری زیاتر لە باوەت هووکار مردنی یا بارودۆخ دەوروگەردی نەکرد، و لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن.

‏راگەیان، مادەی 28 لەیاسای مادە هووشبەرەیل پەیوەنیدار وە "تاوانە پەیوەنیدارەیل هەڵگردن و کیشان مادەی هووشبەر و سزایەیلی" ئەرای دیاریکریاس.

